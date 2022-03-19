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Yaşam

Sosyal medyada 'aptal' ve 'sazan' kelimelerine hakaret davası

"Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı"

19 Mart 2022 22:14

Kahramanmaraş'ta Avukat Serpil Yabanoğlu, sosyal medyada kendisine 'aptal, tatlı su sazanı' yazan mimar E.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, 'aptal' ve 'sazan' kelimelerini hakaret kabul ederek E.A.'nın, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.

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