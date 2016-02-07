Sosyal medya tartışıyor: Okan Bayülgen'deki çıplak protesto kurgu mu?

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'daki "Ayşe Öğretmen" olayından günler sonra benzer bir olay Okan Bayülgen'in başına geldi. Her hafta cumartesi geceleri Okan Bayülgen'in sunumuyla ekrana gelen eğlence programı Dada'da bir seyirci soyunarak eylem yapmak istedi. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler büyük bir şaşkınlık yaşarken olaya müdahale eden Okan Bayülgen, genç kadını canlı yayını kesmeden, konuşarak ikna etti. "Yayını kesmeyin ama, göstermeyin" diyen Okan Bayülgen, stüdyoya fırlayan kadın göstericiyi "önce kazağını giy" diye uyardı, sonra konuşarak ikna etti. Ünlü komedyenin sözleri sonrasında eyleminden vazgeçen eylemci özür diledi.

Okan Bayülgen'in sözlerinden etkilenip eylemden vazgeçen kadının tekrar stüdyodaki yerine oturması ise sosyal medyada tepki çekti. Protestonun bu denli kontrol edilmesi ise 'Şovmen karizmasını korumak için yapılan kurgu' iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

İşte o tweetlerden bazıları: