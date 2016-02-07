T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sosyal medya tartışıyor: Okan Bayülgen'deki çıplak protesto kurgu mu?

"Bülent Ersoy ratingleri düşünce stüdyoda kendini yere atıp bayılma numarası yapmıştı, Okan Bayülgen daha komplike bi şey denemiş"

07 Şubat 2016 15:34

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'daki "Ayşe Öğretmen" olayından günler sonra benzer bir olay Okan Bayülgen'in başına geldi. Her hafta cumartesi geceleri Okan Bayülgen'in sunumuyla ekrana gelen eğlence programı Dada'da bir seyirci soyunarak eylem yapmak istedi. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler büyük bir şaşkınlık yaşarken olaya müdahale eden Okan Bayülgen, genç kadını canlı yayını kesmeden, konuşarak ikna etti. "Yayını kesmeyin ama, göstermeyin" diyen Okan Bayülgen, stüdyoya fırlayan kadın göstericiyi "önce kazağını giy" diye uyardı, sonra konuşarak ikna etti. Ünlü komedyenin sözleri sonrasında eyleminden vazgeçen eylemci özür diledi.

Okan Bayülgen'in sözlerinden etkilenip eylemden vazgeçen kadının tekrar stüdyodaki yerine oturması ise sosyal medyada tepki çekti. Protestonun bu denli kontrol edilmesi ise 'Şovmen karizmasını korumak için yapılan kurgu' iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

İşte o tweetlerden bazıları: 

ETİKETLER

okan bayülgençıplak kadınprotestobeyazsütyenayşe öğretmenstar tvkanal d
","articleSection":"Magazin","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-02-07T15:34:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medya-tartisiyor-okan-bayulgendeki-ciplak-protesto-kurgu-mu,327202","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medya-tartisiyor-okan-bayulgendeki-ciplak-protesto-kurgu-mu,327202"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24