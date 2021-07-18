Sosyal medya platformu 9GAG, internet fenomenlerinden oluşan NFT içeriğini satışa çıkardı

Sosyal medya platformu 9GAG, “In Meme We Love” isimli NFT içeriğini açık artırmaya çıkardığını açıkladı.

Dünya çapında sanatçıların, şirketlerin ve platformların oldukça ilgisini çeken NFT çılgınlığı sürerken bu çılgınlığa 9GAG de katıldı.

9GAG’in NFT görseli 4000x3763 pikselden oluşan devasa bir derlemeden oluşuyor. Şimdiye kadar meme’lerde birçok kez aşina olduğumuz çizgi karakterler, tek bir fotoğrafta birleştiriliyor.

Hong Kong merkezli K11 Art Mall, NFT müzayedesinden önce dünyanın ilk “meme” müzesinde meme’leri hayata geçirmek adına 9GAG ile anlaşmıştı. Yedi temadan oluşan Meme Müzesi, internet kültüründen aşina olunan meme’leri görsel, 3D figürler ve koku gibi çeşitli biçimlerde sergileyen 100’den fazla küresel ve yerel viral meme’i sergiliyor.

“Meme Zaman Tüneli” olarak adlandırılan bu ilk sergi, 60’lardan günümüze kadar uzanan 24 ünlü meme’i kapsıyor. 5 Eylül’e kadar açık olacak Meme Müzesinde, ek olarak ziyaretçiler, Memeingful Tattoo Station bölgesinde istedikleri meme dövmelerini yaptırabiliyor ve ayrıca yalnızca müzede olarak piyasaya sürülecek sınırlı sayıda meme masa oyununun ilk 1000 kopyasından birini satın alabiliyor.

Şimdilik 9 ETH ile satışa sunulan NFT için henüz bir teklif görünmüyor. NFT 17 bin 102 dolardan fiyatlandırıldı.