Sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alınan akademisyen tutuklandı

Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabında, Kürtçe “Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” paylaşımı nedeniyle tutuklandı.

Gazete Duvar’dan Ardıl Batmaz’ın haberine göre, Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan Kutum, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kutum, "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Kararı Gazete Duvar’a değerlendiren Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, “Sosyal medyadan yapılan bu paylaşımları ifade özgürlüğü çerçevesinde görüyoruz. Ama maalesef yargının Türkiye’deki ifade özgürlüğüne yönelik tutumu ve pozisyonu bir kez daha gözler önüne serildi. Bu kararın ülke demokrasisine, özgürlüklere, temel haklara yönelik yaralayıcı bir karar olduğu kanaatindeyim” dedi.

Kutum'un tutuklanmasına Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun da tepki gösterdi. Torun, "Kürdistan paylaşımı yaptığı için akademisyen Hifzullah Kutum'un tutuklanması, akademik özgürlüğün düştüğü halin ve Kürt fobisinin akıl dışı bir duruma savrulduğunun göstergesidir. İfade özgürlüğü demokrasinin en temel kuralıdır biline" ifadesini kullandı.

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