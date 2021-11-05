Sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alınan akademisyen gözaltına alındı

Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabında, Kürtçe “Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” yazdığı için gözaltına alındığı belirtildi. Paylaşımı nedeniyle Elazığ Üniversitesi Kutum hakkında soruşturma başlatıp görevden uzaklaştırmıştı.

GazeteduvaR’da yer alan habere göre, sosyal medyada yaptığı “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı gerekçesiyle rektörlük tarafından açığa alınan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum bugün gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kutum halen gözaltında tutuluyor.