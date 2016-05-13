Sosyal medya "Papaz eriğini imam eriğine çevirme”yi konuşuyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) olduğu iddia edilen “Papaz eriğini imam eriğine çevirme” projesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre, yapılan bir ‘sistem’ ile, papaz eriği olarak bilinen erik çeşidi, ‘imam eriği’ne çevriliyor.

İddiaya konu olan proje kapsamında çiğ et ürünlerinde domuz eti kullanılıp kullanılmadığı 5 dakikada belirleyebilen bir testin geliştirildiği duyurmuştu. Proje yürütücüsü Dr. Mediha Esra Yayla, testi anlatırken “Siz et ürününüzden ufak bir miktar kesiyorsunuz. Suyun içinde hafiften ezerek çözüyorsunuz. Buradan suya geçen proteinlerden sonuç alabiliyoruz. Suyun akışını gözlemlemeniz gerekiyor. Daha sonra 5 dakika içinde orada bir bant oluşumu gördüğünüzde 'evet burada domuz eti var' diyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

İddiaya göre üzerinde TÜBİTAK’ın logosu görünen ‘sistem’ şöyle:

Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren 'sistem' için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle: