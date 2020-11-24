Sosyal medya kullanıcıları, Jennifer Lopez'i Beyonce'nin performansını çalmakla suçladı

Twitter kullanıcıları, pazar gecesi gerçekleşen Amerikan Müzik Ödülleri'nde Beyonce'nin performansını kopyalamakla suçladı.

İzleyiciler, JLO'nun pazar gecesi gerçekleşen Amerikan Müzik Ödülleri'nde Maluma ile Pa Mi ve Lonely'yi seslendirirken, 2014'te Beyonce'nin Drunk In Love performansıyla kıyaslayınca kıyafeti ve saç modelinin benzerliğini fark etti.

Bununla birlikte, Beyonce'nin eşi Jay-Z ile olan samimi performansıyla benzerliklerine dikkat edilse de, genel görünüm ve rutinin Chicago müzikalindeki Cell Block Tango'dan ilham aldığı yönünde.