Sosyal medya kullanıcıları 2010 yapımı Disney filmindeki detayı yakaladı; "Corona krallığında" tecritte tutulan Rapunzel'in hikâyesi

Disney’in 2010 yapımı animasyon filmi Karmakarışık’ın (Tangled) hayranları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını arasında bir bağlantı yakaladı. Filmde Rapunzel karakterinin "Corona krallığından" izole olmuş bir şekilde kuleye kapatıldığı sahneler dikkati çekti.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Koronavirüs salgını sırasında dünya genelinde izolasyon önlemleri alınırken Tangled filmini yeniden izleyen sosyal medya kullanıcıları salgınla film arasında bir bağlantı yakaladı. 2010 yapımı Filmde Rapunzel günlerini, dünyanın geri kalanından, daha doğrusu, Corona krallığından izole şekilde, bir kuleye kapatılmış olarak geçiriyor.

"Yaşadığı yerin adı 'Corona"

J Murch isimli bir Twitter kullanıcısı aradaki bağı fark ederek şunları yazdı: "Disney'in Tangled filmi 'Corona' adlı bir kentte tecrite zorlanan bir kızın hikayesini anlatıyor" dedi.

Jon Wensley isimli bir kullanıcı ise "Corona bir ada krallığı ve Disney'in 2010 yağımı Tangled filminde Rapunzel'in doğduğu yer. Rapunzel burada belli bir tecrit süresi geçirdikten sonra gelecekteki kocasıyla tanışıyor. Sadece söylüyorum" yazdı.