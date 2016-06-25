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Sosyal medya Kerimcan Durmaz ile Yasin Öztekin’in fotoğrafını konuşuyor

Fotoğraf, en çok paylaşılanlar arasına girdi

25 Haziran 2016 19:03

Sosyal medyada, Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin’in, yeni internet fenomeni Kerimcan Durmaz ile çekildiği fotoğraf gündeme oturdu.

Kerimcan Durmaz, bir gece kulübünde, oyuncuyu öperken çekilmiş olan fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu görsel kısa süre içerisinde yoğun şekilde beğeni alırken; sarı kırmızılı taraftarlar, Kerimcan Durmaz sevenleriyle aynı paydada buluşamadı ve Yasin Öztekin’i sert bir şekilde eleştirdi.

 

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Kerimcan DurmazYasin Öztekinfotoğraf

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