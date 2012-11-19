Sosyal medya işçilerinin sayısı ne kadar?

Sosyal medya ağları dünyada birçok iş pozisyonu arattı. Tüm şirketler dijital dünyada kendilerini var edebilmek için ya ajanslarla çalışıyor ya da şirket bünyelerinde sosyal ağ yöneticileri için kadro açıyor. Ve 2012 yılı itibari ile 21.300 kişi sosyal medyada iş hayatına devam ediyor. Peki sektörde maaşlar nasıl? Kimler kaç para kazanıyor?

Can Mumay'ın radikal.com.tr'de yer alan haberi şöyle: 1.4 milyar kullanıcısı cazibe merkezi haline gelen sosyal medya çağın zamanların gözde meslekleri arasında yer alıyor. Şirketler eleman alımında istatistikçiler, sosyal bilimciler ve bilgisayar mühendislerine öncelik verirken 2012 yılı itibari ile 21 bin 300 kişi sosyal medyada iş hayatına devam ediyor.

Facebook , Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarını 2012 yılı itibari ile 1.4 milyar insan üye durumda bulunuyor. Hal böyle olunca sosyal medyada iş sahibi olmak da insanlara bir hayli cazip geliyor. Rahat çalışma ortamları dolgun ücretleri ve ‘havası’ ile sosyal ağlar da çalışmak insanları cezbediyor.

Nasıl çalışıyorlar?

Her şirketin olduğu gibi bu platformların başında da birer CEO bulunuyor. CEO’ların aylık maaşları 80 ile 110bin dolar arasında değişebiliyor. CEO toplumun firma önündeki yüzü olurken aynı zamanda stratejilerini de belirliyor.

CEO’lardan sonra ikici adam konumunda bulunan ‘toplum menajerleri’ ürün geliştirme, ürün takibi, PR çalışmaları gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Genellikle şirketler bu konum için sosyal bilimler mezunu insanları tercih ediyorlar. Toplum yöneticilerinin maaşı 60-90 bin dolar arasında değişiyor.

Toplum yöneticilerinden sonra şirketlerde editörler geliyor. Editörler sitelerin beyin takımı olarak nitelendiriliyor. Sitelere getirilecek olan yenilikler veya silinmesi gereken içerikler editörlerin masasından geçiyor.

Platformların tabir yerinde ise 'can damarı' analistler. Bütün stratejiler onlardan gelecek olan raporlar doğrultusunda belirleniyor. Sitelere üye olan insanların bilgilerini derleyen çalışanlar. Haftalık olarak kullanıcıların yaş, cins, eğitim durumu gibi bilgileri şirkete veriyorlar.

Kurumlardaki en yorucu iş ise dijital ürün geliştirici olmak. Bu insanlar siteleri tasarlıyorlar. Sosyal ağların büyümesi ile ergonomik ve rahat, göz yormayan siteler yapmak durumunda olan tasarımcıların maaşları ise emsallerine göre oldukça yüksek. Tasarımcılar yılda 75 ile 100 bin dolar arasında maaş alıyorlar.

Sosyal medyada nasıl iş sahibi olabilirsiniz?

*Sosyal platformların hepsini yakından takip edin. Yapılan yeniliklerin amacını anlamaya çalışın,

*Bütün sosyal ağlara üye olun. Hepsinin tüm özelliklerini kullanın ve iç dinamiklyerini yakından izleyin.

*Profillerinizde güzel şeyler paylaşın. Özel hayatınızı çok göz önüne dökmeyin.

*Fotoğraf kesmek HTML sayfası açmak gibi basit bilgileri bir an önce öğrenin

*Sosyal medya jargonunu kapmaya bakın