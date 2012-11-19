Markalar sosyal medyada nasıl konuşuluyor?

Sosyal medya takip sistemi Sense‘in 2 milyon veriyi değenlendirerek yaptığı "Sosyal medya bilgiğiniz gibi değil" adlı analizine göre; sosyal medyada markalar hakkında yapılan yorumların ve dijital hareketlerin yüzde 22′si olumlu, yüzde 25′i olumsuz. Markalar hakkında en fazla içerik ise 16:00 ve 17:00 arasında oluşturuluyor.
Twitter markalar hakkında en fazla içerik oluşturulan sosyal ağ ünvanını korurken; bu ağdaki kullanıcıların içeriklere yaptığı yorumların sadece yüzde 30'u olumlu.
İşte Sense'in sosyal medya ve markalar hakkında topladığı ilginç bilgiler:
Projenin künyesi:
Metin yazarı: Elif İnci Doğruer
Art direktör: Erdem Mermer
Ajans: Promoqube