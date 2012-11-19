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Bilim / Teknoloji

Markalar sosyal medyada nasıl konuşuluyor?

Bir markanız var ve sosyal medyada da hayat bulsun istiyorsunuz, peki markanızın yaşayacağı bu sokaklarda yaşam nasıl...

19 Kasım 2012 18:14

Sosyal medya takip sistemi Sense‘in 2 milyon veriyi değenlendirerek yaptığı "Sosyal medya bilgiğiniz gibi  değil" adlı analizine göre; sosyal medyada markalar hakkında yapılan yorumların ve dijital hareketlerin yüzde 22′si olumlu, yüzde 25′i  olumsuz. Markalar hakkında en fazla içerik  ise 16:00 ve 17:00 arasında oluşturuluyor.

Twitter markalar hakkında en fazla içerik oluşturulan sosyal ağ ünvanını korurken; bu ağdaki kullanıcıların içeriklere yaptığı yorumların sadece yüzde 30'u olumlu.

İşte Sense'in sosyal medya ve markalar hakkında topladığı ilginç bilgiler:

 
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Projenin künyesi:
 
Metin yazarı: Elif İnci Doğruer
Art direktör: Erdem Mermer
Ajans: Promoqube
 
 

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sosyal medyamarkalarmarka algısıtwitterfacebookelif inci doğruer

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