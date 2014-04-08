Sosyal medya, genç mucitleri multi-milyoner yaptı

Henüz 30’uncu yaşına girmeden fikirleri sayesinde milyonlarca dolarlık servete sahip olanların sayısı, her geçen gün artıyor. 1985 doğumlu Blake Ross, Firefox internet tarayıcısının mucitlerinden. David Karp ise Tumblr adlı sosyal ağı Yahoo’ya satarak kişisel servetini milyon dolara çıkaranlardan.

Forbes dergisinin her yıl yayınladığı ‘Dünyanın en zenginleri’ listesine giren teknoloji dâhilerinin başında hiç kuşkusuz Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg gelir. Henüz 30’lu yaşlarına gelmeden fikirleri sayesinde milyonlarca dolarlık servete sahip olanların sayısı ise her geçen gün artıyor.

Listenin başında popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ın kurucularından Amerikalı girişimci ve yazılım mühendisi Kevin Systrom var. Anka'da yer alan habere göre, Systrom’un kişisel servetinin 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Şimdilerin en gözde reklam mecralarından olan Instagram, 2012 yılında Facebook’a bir milyar dolara satılmıştı. Listedeki bir başka isim de Amerikalı web geliştirici ve girişimci 27 yaşındaki David Karp. Kurucusu ve CEO’su olduğu Tumblr, geçen yıl Yahoo tarafından 1,1 milyar dolara satın alındı. Karp’ın kişisel servetinin 200 milyon dolar olduğu biliniyor. Kariyerine 14 yaşında animasyon şirketi Frederator Studios’da başlayan Karp, üniversiteye gitmeden zengin olanlardan. Bussiness Week, Karp’ı 2009’un en iyi genç teknoloji girişimcisi seçmişti. Firefox internet tarayıcısının mucitlerinden biri olan 1985 doğumlu Ross’un kişisel serveti Forbes dergisine göre 150 milyon dolar. Florida Miami’de doğan 28 yaşındaki Ross, ilk web sitesini 10 yaşında tasarladı. Blake Ross, daha 14 yaşındayken de iş hayatına en eski internet tarayıcılarından biri olan Netscape Communications’ta başladı. Forbes dergisi Blake Ross’u 30 yaşının altındaki 30 teknoloji dehası arasında gösteriyor.

Listede genç milyonerler arasında 28 yaşındaki Tim O’Shaughnessy ve 29 yaşındaki Eddie Frederick var. Onlar 45’er milyon dolarlık servetlerini Groupon’un rakibi Living Social sitesi sayesinde elde ettiler. 2007 yılında kurulan Living Social, şu an tüm dünyada 80 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

1995’te Avustralya’da doğan İngiliz Nick D’Aloisio, 15 yaşında geliştirdiği iOS uygulaması Summly’yi 30 milyon dolar karşılığında Yahoo’ya sattı ve dünyanın en genç milyonerlerinden biri oldu. Mobil kullanıcıları pratik bir şekilde haber okumasını sağlayan Summly, uzun metinleri otomatik olarak birkaç paragrafa indirerek kısaltıyor. Nick D’Aloisio, Time dergisinin “Dünyanın en etkileyici 100 genci” arasında yer alıyor.

İndirim kuponları sağlayan Grou-pon’ın 33 yaşındaki kurucusu ve eski CEO’su Andrew Mason da fırsatları paraya çeviren genç dâhilerden. Mason, daha 30 yaşındayken şirketi halka arz edildiğinde Groupon’un değeri 1 milyar doların üzerindeydi. 2013 yılında işler ters gitse de Mason’un hâlâ hatırı sayılır bir serveti olduğu belirtiliyor. Mason da diğer birçok teknoloji milyoneri gibi üniversite eğitimini yarıda bırakmış.