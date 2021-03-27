Sosyal medya fenomeni Whitney Buha, "botoks kazasını" takipçileriyle paylaştı

Birkaç hafta önce, sosyal medya fenomeni Whitney Buha uyandığında botoksunda ciddi bir terslik olduğunu fark etti ve takipçileri ile paylaştı. Buha'nın bu paylaşımı takipçilerinden çok ilgi gördü.

Otuzlu yaşlarına girdiğinden beri, yaşam tarzı ve moda ipuçlarını @somethingwhitty hesabı üzerinden paylaşan bir blog yazarı ve sosyal medya fenomeni olan Buha, genellikle yılda yaklaşık iki kez botoks yaptırdığını söyledi. Fakat yerel bir tıp merkezindeki son randevusundan sonra kaşları her zamankinden farklı görünüyordu.

BuzzfeedNews'a göre Buha, sorunu çözmek için altı gün sonra spa merkezinde geri döndü. Bundan birkaç gün sonra uyandığında, gözlerinde bir gariplik hisseti. Aynaya baktı ve gördüklerini takipçileri ile paylaştı.

Buha'nın göz kapağı düşmüştü, daha sonra bu duruma 'pitoz' denildiğini öğrendi. Günler geçtikçe sorun daha da ağırlaştı. Canını daha çok sıkan ise , görüşündeki azalmayı telafi etmeye çalışan diğer gözü ile de sıkıntı yaşamaya başlaması oldu.

Buha, ''Bunun kalıcı olacağından veya gerçekten gözlerimi veya görüşümü uzun vadede etkileyeceğinden korkuyordum" diyerek panik olduğunu paylaştı.

İlk başta blog yazmanın yanı sıra pazarlamada da tam zamanlı çalışan Buha, Instagram hikayeleri çekerken gözünü gizlemeye çalıştı. Ancak bir Botoks kazası nedeniyle gözünü kapattığını söyledikten sonra, takipçiler neler olup bittiğini görmek istedi.

Bunun üzerine Buha, durumu günlük güncellemeler paylaşarak benimsemeye karar verdi. Takipçileri onu destekledi ve beklemediği bir şekilde sayıları büyük oranda arttı. "İnsanlar bu durum ile çok ilgileniyorlar ve neler olduğunu bilmek istiyorlar" dedi.

Fenomen, durumuyla alay eden bir Reels videosu yayınladı. Bunun üzerine bir izleyici, "Bu hikayeyi anlatmanın gücü ve dürüstlüğü inanılmaz. Bu endüstri için tavrınız çok iyi, size daha çok hayranlık duymama neden oluyor" yazdı.

Sosyal medya fenomeninin gözü yavaş yavaş iyileşiyor. Plastik bir cerrahla görüştükten sonra yerel bir terapi merkezinde tıbbi direktör olarak hizmet veren ve Buha'nın göz kapağını kaldırmak için daha fazla botoks yapmalarını öneren bir hemşire ile tanıştı.

Buha, gözüne masaj ve buharlama yapmak gibi diğer yöntemleri de deneyerek süreci hızlandırmaya çalışıyor.

Buha, bazı trol yorumların yanı sıra çoğunlukla olumlu yorumlar aldığını söyledi ve takipçilerinden gelen tüm destek ve tavsiyeler için minnettar olduğunu belirtti. Fenomen, bundan sonra botoks yaptıracağı yerleri daha iyi seçeceğini de vurguladı.