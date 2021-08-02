Sosyal medya fenomeni, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

ABD'li sosyal medya fenomeni Anthony Barajas, sinema salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözünden vurularak yaşamanı kaybetti. Barajas’ın TikTok’ta 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde 28 Temmuz gecesi, saat 23:45 sularında bir sinemaya düzenlenen silahlı saldırıda TikTok fenomeni 19 yaşındaki Anthony Barajas ve kız arkadaşı 18 yaşındaki Rylee Goodrich ağır yaralandı.

Gözünden vurulan Barajas, kurtarılamadı. Saldırganın, ünlü fenomeni ve genç kızı tanıdığına dair herhangi bir bilgi olmadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Joseph Jimenez olduğu ve gözaltına aldığını açıklandı. Jimenez'in Rylee'yi vurduktan sonra cüzdanını da çaldığı belirtildi. Saldırgan hem cinayet hem de hırsızlıkla yargılanacak.