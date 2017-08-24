Sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur, sevenleriyle D&R Akbatı’da buluşacak  

İSTANBUL, (DHA)- SOSYAL medya fenomeni Nilgün Bodur, ‘Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara’ adlı yeni kitabını 26 Ağustos Cumartesi günü 15.00’te D&R Akbatı’da sevenleri için imzalayacak.

D&R “çok okunanlar” listesinde yer alan kitapların yazarları ile okurları buluşturmayı devam ediyor. D&R Akbatı, 26 Ağustos Cumartesi günü 15.00’te Nilgün Bodur’u yeni kitabının imza gününde ağırlayacak. \'Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara’ isimli kitabında kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara karşı umursamaz davranmalarını tavsiye eden Bodur, insanların kendi hayalini yaşamasının zor olmadığını anlatıyor ve deneyimlerini okurlarıyla paylaşıyor.