Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan' yıllar sonra ortaya çıktı

Sosyal medyada İstanbul'u kendisinin fethettiğini iddia ettiği video milyonlarca kişi tarafından izlenen 'Kenan komutan' lakaplı fenomen yıllar sonra Koronavirüs kısıtlamasında sokakta alkol alırken görüntülendi. Kolonya ve limon suyunu karıştırıp içmeye çalışırken polise yakalanan fenomen, "Covid 19'u öldürüyorum" dedi.

"80 derecede kesin çözüm"

Sosyal medya fenomeni yıllar sonra Bursa sokaklarında görüntülendi. Bir elinde kolonya şişesi diğer elinde limon suyu ile yürürken ayakta durmakta zorluk çeken Kenan komutan sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkol almaya çalışan fenomeni uyardı. Polis ekiplerine covid-19’u öldürdüğünü belirten yaşlı adam “80 derecede kesin çözüm” diyerek ekipleri güldürdü.

Eski videolarını izleyince duygulandı

Sosyal medyada her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen yaşlı adam kendisine eski videoları izletilince duygulandı. Kısık sesi ile şarkı söyleyen Kenan komutan sesi istediği gibi çıkmayınca “Çok içtik bunu hayat bizi çok yordu be evlatlar çıkmaz tabi” diyerek sitem etti. (İHA)