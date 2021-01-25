"Sosyal medya fenomeni, 'Diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor' diyerek kaldığı otele para ödemek istemedi" iddiası

Instagram kullanıcısı “pukfashion”, Uludağ’da tatil yaptığına dair paylaşımlarda bulundu. Gerçek adı Buket Güler olan kullanıcı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise kaldığı otelden yakındı ve kötü hizmet gördüğünü öne sürdü.

Instagram fenomeninin açıklaması sonrasında otel, Güler’in otelden ayrılırken “çeşitli bahaneler sunarak” ödeme yapmak istemediğini iddia etti. Otelden yapılan açıklamada Güler’in, “Ben para ödemek istemiyorum, diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor, siz benden para alamazsınız” dediği öne sürüldü.

Sosyal medya kullanıcıları sunucu Buket Güler'le karıştırdı

Öte yandan Twitter’da otelin açıklamasını paylaşan kullanıcılar, sunucu Buket Güler’i etiketleyerek “Abla konuyla alakan var mı” diye sordu.

Sunucu Buket Güler ise “Yok ‘ablam’ yok. Tabii ki konuyla alakam yok. İsim benzerliği. Hem virüs var, ne Uludağ’ı? Ben evdeyim” diye yanıt verdi.