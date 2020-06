Sosyal izolasyon günlerinde Glass Animals'tan yeni albüm müjdesi

T24 Dış Haberler

Indie rockın sevilen gruplarından Glass Animals, Koronavirüs günlerinde hayranlarının yüzlerini gülümseterek bir single yayınladı ve yeni albümlerinin önümüzdeki Temmuz ayında yayınlanacağını duyurdu.

'Dreamland' isimli albümün 10 Temmuz'da raflardaki ve dijital 'streaming' servislerindeki yerini alacağı belirtildi. Geçen haftalarda grup, albümde yer alacak single 'Your Love'ı yayınlamıştı. Grup, albümle aynı ismi taşıyan ikinci bir single yayınladı.

Grubun solisti Dave Bayley, albümün nereden ilham aldığıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu albüm fikri bir kafa karışıklığı ve belirsizlik döneminde geldi. En iyi arkadaşım hastanedeydi. İyileşecek mi bilmiyordum. Gelecek çok korkunçtu ve ne olacak bilmiyordum. Hastanedeki o günler çok zordu ve kendimi geçmişe bakarken buldum. Aklımın köşelerini kurcaladım, eski anıları hatırladım, rahatsız edici anılar bile olsalar onlarda mutlu edici anlar aradım. Arkadaşlarım ve ailemle konuştuğumda birçok kişinin bugünlerde benzer bir kafa karışıklığı yaşadıklarını görüyorum. Önümüzde açıkça görebildiğimizi düşündüğümüz her şey kayboldu ve bir süre kendimizi bulamayacağız. Bir süre yeni anı yaratamayacağız, o yüzden kafamızın içinde eskileri arayacağız. Konuşmalarda bunu duyuyorum. İnsanların televizyonda izlediklerinde görüyorum. Dinlediklerinde görüyorum. Yediklerinde görüyorum. Rüyalarında aradıklarını görüyorum"

Bayley, Dreamlands şarkısı için evinde çektiği bir klip de paylaştı.

Grup, "How to Be a Human Being" isimli son albümünü 2016 yılında yayınlamıştı.