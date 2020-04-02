'Sosyal izolasyon' çağrısı yapılırken villada parti düzenleyen isim konuştu: Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru' çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Evde partiyi düzenleyen ve iki ay hapis cezası alan Mustafa Süslü, "Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık. Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorum" dedi.

Süslü, "2-3 arkadaş mangal yapıyorduk. Villa sahibi İlker arkadaşım olur. Aldığım alkolün de etkisiyle rehberimde bulunan birkaç arkadaşıma mesaj ve konum attım. Bir anda sayı çoğaldı. Gelenler yanlarında arkadaşlarını da getirmişlerdi. Bizim amacımız eğlenmekti. İşletmeci olduğum için çevrem geniş. Arkadaşlarımızla birlikte eğlendik. Koronavirüs nedeniyle hassas davranılması gerekiyordu. Bu nedenle de tepki aldık." diye konuştu.

"Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık" diyen Süslü, "Ticari bir amaç olmadı. Herkesten özür diliyoruz. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmek. 2 aylık ev hapsi aldık. Tekrar özür diliyorum herkesten. Ayrıca bazı kanallarda maskeli doktor üniformalı eğlence görüntüleri de yayınlandı. O görüntülerin bizim eğlencemizle alakası yok." görüşünü savundu.

2 ay ev hapsi alanlar arasında bulunan Mehmet Çağlayan'ın avukatı Abdullah Burak Akça ise, "Olayı önceki günden almak gerekirse villada mangal yapıyorlar. Alkol alıyorlar. Gece kulübü sahipleri olduğu için etrafları da geniş. Gece de dozu kaçıyorlar açıkçası. Yaptıkları eğlence sosyal medyada canlı yayınlanınca tepki oldu. Emniyete göre katılımcı sayısı 70-80 kişi. Ancak emniyet ilk önce önce 11 kişiyi aldı daha sonra 16 kişiye kadar çıktı. Diğer katılımcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Müvekkilim Mehmet Çağlayan´ın da arasında bulunduğu 4 kişiye ise savcı gözaltı talimatı verdi. Bir gün sonra ise 2 ay ev hapsi aldılar. Bir gün sonra kendileri bana çok pişman olduklarını belirttiler" düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak'taki bir evde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen partiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheliler M.S, M.E.Ç. ile ikamet sorumlusu İ.Y ve partiye katılan S.U. gözaltına alınmıştı.

Partiye katılan diğer 8 kişi hakkında ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapıldı. (DHA)