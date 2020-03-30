T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Büyükçekmece'de parti verenlere 2 ay ev hapsi cezası

30 Mart 2020 16:49

Büyükçekmece'de bir villada, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri ihlal ederek parti düzenleyen 4 şüpheli, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru' çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir konutta, parti düzenleyen 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.  Zanlılara 2 ay ev hapsi hükmü uygulandı.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak'taki bir evde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen partiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheliler M.S, M.E.Ç. ile ikamet sorumlusu İ.Y ve partiye katılan S.U. gözaltına alınmıştı.

Partiye katılan diğer 8 kişi hakkında ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapıldı.

ETİKETLER

koronavirüsbüyükçekmeceparticovid 19villaev hapsi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24