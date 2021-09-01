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Sosyal Haklar Derneği: Afetlerden zarar görenlere ‘avantajlı kampanyalar’ gibi sunulan kredilendirme, borçlandırma teklifleri, hukuken kabul edilemez

Felaketi yaşayan yurttaşlara, bakanlıkların ağır ihmali ve hizmet kusuru bulunduğu belirtilerek tazminat talebinde bulunmaları yönünde çağrıda bulunuldu

01 Eylül 2021 08:16

Sosyal Haklar Derneği (SHD), iktidarın afet bölgelerindeki zararı karşılamak yerine daha fazla borçlandırmaya gitmesini, hukuka aykırı bir uygulama olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde sel felaketleri meydana gelmiş, onlarca kişi yaşamını yitirmişti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iktidar gerekli önlemleri almamakla eleştirilirken, Sosyal Haklar Derneği (SHD) tarafından hazırlanan örnek dilekçede bakanlıkların Anayasa’nın 125. Maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Madde 13 uyarınca ağır ihmali ve hizmet kusuru bulunduğu belirtilerek yurttaşların tazminat talebinde bulunmaları yönünde çağrıda bulunuldu. İktidarın afet bölgelerindeki zararı karşılamak yerine daha fazla borçlandırma yoluna gittiğini belirten Özen ,“Kamu idareleri, yurttaşların uğradığı zararların tazmini ile yükümlüdür. Bu yükümlülük karşısında; kamu hizmeti ve sosyal devlet anlayışı yok sayılarak tıpkı bir şirketin müşterisine sunduğu ‘avantajlı kampanyalar’ gibi sunulan kredilendirme, borçlandırma teklifleri, hukuken kabul edilemez niteliktedir” anımsatmasında bulundu.

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