“Manavgat’ta yangınzedeler, inşaat yapım maliyetinin boş bırakıldığı taahhütnameyi imzaya zorlanıyor” iddiası

Antalya Manavgat'ta evi, işyeri ve ahırı yangından zarar gören köylülere inşaat yapım maliyetlerinin yazılmadığı, rakam ve içerikleri doldurulmamış 'Talep ve Taahhütname' ve 'Afet Borçlandırma Senedi' adlı evraklar imzalatılmak istendiği belirtildi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Manavgat'ta yaşayan Avukat Umut Çiftçi, AFAD ekiplerinin 5-6 kişilik gruplar halinde köylere dağılıp yangından zarar gören vatandaşları meydanda toplayarak, bu evrakları imzalamayı şart koştuğunu ifade ediyor.

“Kaç lira ödeneceği belli değil, İki ay içerisinde imza atmazlarsa hiçbir şeyden yararlanamayacakları söyleniyor”

Evlerin bedelinin yarısını devlet, yarısını vatandaşın ödeyeceğinin halka söylendiğini anlatan Çiftçi, "Vatandaş kaç lira ödeyeceğini sorduğunda 'Daha belli değil' deniyor. Vatandaş rakam yazılmamış borçlandırma senetlerine imza atması için iknaya çalışılıyor. İki ay içerisinde imza atmazlarsa hiçbir şeyden yararlanamayacakları ve evlerinin yapılmayacağı söyleniyor” dedi.

Su havzasına ev yokmuş

Bazı köylerde de "Su havzası içinde kalıyor" denilerek yanan evlerin yerine yenisinin yapılamayacağının anlatıldığını savunan Çiftçi, şunları söylüyor:

"Buralar su havzası idiyse bugüne kadar köylüler nasıl ev yapıp oturabilmişler? Kaldı ki su havzası diye yerinden edilecek vatandaşın yeni evlerinin nereye ve nasıl yapılacağı muallakta. Tatmin edecek bilgilendirme yapılmıyor."

“Yangınlar sönmeden yapılacak evlerin projelerini yayınlayan TOKİ, maliyet hesabı yapmamış!”

Vatandaşın yangından canını kurtardıktan sonra ikinci mağduriyet yaşadığını, tepkili olduğunu anlatan Çiftçi, şu bilgileri veriyor:

"Vatandaş ne kadar ve kaç yıl ödeyeceğini bilmeden imza atabilir mi? Borçlandırmadan evlerin yapımı mümkünken, bu zorlamalar neyin nesi? 70-80 yaşındaki insanlar kaç yıl borçlanacak, ne ödeyecek, evler nereye nasıl yapılacak? Yangınlar sönmeden yapılacak evlerin projelerini sayfa sayfa yayınlayan TOKİ’nin, vatandaşa deklare edecek maliyet hesabını daha yapamamış olması, fazlasıyla dikkat çekicidir. Boş taahhütnamelere imza attırarak, TOKİ’nin yapacağı evlere zorunlu tutmak yasa ve hukuka aykırıdır."

Çiftçi, devletin mağdurların evlerini bedelsiz yapması gerektiğini savunarak, "Bunu da yapamıyorsa nakdi yardım sağlayarak evlerini yaptırmalarına destek olmalıdır. Yangının ilk günlerinden itibaren sadece birbirine yardım eden millet vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ortada yoktur" diyor.

İnşaat tesliminden iki yıl sonra

Afet Borçlandıma Senedi'nde, ilk taksit ödeme tarihinin inşaatın bitirilip hak sahibine tesliminden iki yıl sonra olduğu anlatılıyor. Evini yapana yardım yönteminde, orta hasarlı konut ve işyerlerinin onarımında ise son kredinin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren iki yıl sonra ödemenin başlayacağı ifade ediliyor. İşte yangınzede yurttaşlara imzalatılmaya çalışılan 'Afet Borçlandırma Senedi' şöyle: