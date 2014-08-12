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Sağlık

Sosis yiyen 12 kişi hayatını kaybetti

Danimarka'da, haziran ayı başından bu yana bir şirket tarafından üretilen sosislerden yiyen 12 kişi yaşamını yitirdiği açıklandı

12 Ağustos 2014 19:41

Danimarka Serum Enstitüsü, Hedehusene şehrindeki Jörn A.Rullepölser A/S şirketi tarafından üretilen sosislerden yiyen 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA'dan Ünsal Turan'ın haberine göre, Serum Enstitüsü araştırmacılarından Steen Ethelberg, haziran ayı başından bugüne 12 Danimarkalının yedikleri aynı marka sosisten hayatlarını kaybettiğini, 20 kişinin de tedavi altında olduğunu söyledi.


Ölüm nedeni listeria bakterisi

 

Sosisleri üreten Jörn A.Rullepölser A/S firmasının kapatıldığını belirten Steen Ethelberg "20 kişinin hastalanması, 12 kişinin hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Ölen ve hastalanan kişiler, hastane, bakım evi veya firma kantinlerinden aynı marka sosisi yiyenler. Ölüme neden olan Listeria bakterisi, koyun etinden yapılan sosislerde tespit edildi. Söz konusu firma kapatıldı. Şimdi bakterinin sosislere nasıl bulaştığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

 

Listeria bakterisi nedir?

 

Listeria bakterisinin toprakta, bitkilerde, atık sularda ve hayvanların bağırsağında bulunduğunu ve insanlara yiyecekler yoluyla geçtiğini belirten Sağlık bakanlığı yetkilileri, 2006 yılında 70, 2009 yılında 100 kişinin hastalandığını ancak ölüm vakasına rastlanmadığını bildirdiler. Salmonel'e benzetilen Listeria bakterisinin daha çok yaşlılar ve zayıf bünyeli kişileri etkilediği bildirildi.

 

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