'Soruşturmalarda belgeler ortaya koyuldu, Gülen'i talep etme hakkımız var'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesi için, son soruşturmaların belgeler ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'de siyaset üzerinde etki kurma çabası varsa, çabanın durdurulması, barınmaması için talep doğaldır" dedi.

Davutoğlu, 'paralel yapı' iddiasına dayandırılan emniyet mensuplarına yönelik soruşturmalar sırasında Türkiye'nin Amerika'dan iadesini veya sınırdışı edilmesini gündeme getirdiği Gülen için, yapılan taleplerin doğal olduğunu söyledi.

Davutoğlu, Konya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda farklılaşan bir durum var. İşleyen hukuki süreçler, soruşturmalar var. Durum iki üç ay önceki gibi değil. Son operasyonlarla ve başka yollarla ortaya konulan elde edilen belge ve bilgilerle oluşan bir süreç var. Dolayısıyla hukuki süreçle bağlantılı olarak gereken her türlü adım atılır." dedi.

Hukuk dışına çıkılarak yapılan çalışmaların varlığına işaret eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Hukuk dışına çıkarak dinlemeler ve başka yollarla hem insan haklarını ihlal eden, hem de demokratik yolla seçilmiş bir yönetimi meşru olmayan araçlarla planlı bir şekilde indirmeye yönelik bir çaba varsa, ki var, bunun dışarıdaki irtibatları, Pensilvanya’da oturan bir kişiyle ilgileri varsa tabii o ülkeye yönelik bu tür faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde taleplerde bulunma hakkımız var.

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi o ülkenin topraklarında şu veya bu şekilde Türkiye’de siyaset üzerinde etki kurmaya dönük bir çaba varsa o çabanın durdurulması, orada barınmaması yönünde talepte bulunmaktan daha doğal bir durum yoktur. Yani biz herhalde açık bir şekilde irtibatlar, başka bir ülkede yaşayan birinin Türk siyasetini yönlendirme yönünde çaba gösterdiğini ortaya koyacak şekilde tebarüz etmişse ve orada ikamet eden bir kişi olmaktan çıkar, siyasi operasyonların parçası, yöneticisi olma konumuna gelir. O zaman durum farklılaşır.

Zaten Türkiye’deki hukuki süreçlerin neticelerini görmek lazım. Hangi adımların atılması gerekiyorsa bunu beklemek bizim hakkımız. Türkiye içindeki irtibatlar bağlamında 8-9 aydır yaşadıklarımız malum. Türkiye’nin hukuk düzenine dönük olumsuz zararlı faaliyetler yapan kim veya hangi yapı olursa olsun bunu durdurmak ve gereğini yapmalarını beklemek bizim hakkımız."