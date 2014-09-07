'Bush döneminde de Gülen'i iade talebi olmuştu, ABD yargısı buna izin vermez'

Teksas Üniversitesi Hukuk Profesörü James Harrington, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in ABD tarafından Türkiye’ye iadesine yönelik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen taleplere ilişkin, daha önce George W.Bush döneminde de bu yönde taleplerin olduğunu ancak ABD yargısının buna izin vermediğini hatırlattı.

Zaman'dan İhsan Denli'nin haberine göre Harrington, Gülen'in ABD tarafından Türkiye’ye iadesine yönelik talepleri "manasız ve aptalca" olarak değerlendirdi. Harrington, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen ve kendisine yakın çok sayıda gazete tarafından aynı gün manşetlere taşınan iade talebini, yaptığı bir yazılı açıklamayla değerlendirdi. Öğretim üyeliği yanında insan hakları avukatı da olan Prof. Harrington, Gülen hakkında benzer bir girişimin George W.Bush döneminde de yapıldığını hatırlatarak, ABD’nin bu isteği dikkate almayacağını belirtti. Teksas Sivil Haklar Projesi kurucusu ve direktörü görevlerini yürüten Amerikalı profesör, talebin ABD yönetimince reddedilmemesi hâlinde ise Amerikan mahkemelerinin iadeye izin vermeyeceğini, ayrıca Amerikalı ve Avrupalı insan hakları örgütlerinin de buna sert şekilde karşı çıkacaklarını kaydetti.

Prof. Harrington, 2011 yılında basılan kitabında Gülen'in Türkiye ve ABD’deki mahkeme sürecini anlatmış, Gülen’in hukuk serüveninin yanı sıra Türkiye’nin yakın tarihinin de hukukî analizini yapmıştı. Açıklamasında Bush yönetimi döneminde Pensilvanya Federal Mahkemesi’nin buna müsaade etmediğine dikkati çeken Harrington, “Mahkeme, Fethullah Gülen’in ABD’de kalmasına yönelik haklarını bir kez daha teyit etmişti. Ayrıca Bush yönetimine böylesi akıl dışı girişimden dolayı eleştiri getirmişti.” ifadelerini kullandı.

'ABD, iade talebini başından savacak'

Prof. Harrington, açıklamasında mevcut ABD yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2008’de olduğundan çok daha az samimi olduğuna da dikkat çekti. Bu konuda kendisinin de Obama yönetiminden ve Kongre’den yetkililerle görüşmeler yaptığını dile getiren Harrington, yetkililerin kendisine böylesi bir talebi başlarından savacaklarını söylediklerini ifade etti.

Erdoğan, 6 Mart akşamı katıldığı bir TV programında 19 Şubat tarihinde ABD Başkanı Barack Obama’yla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yorumlar yaparken Pensilvanya’da yaşayan Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi talebine ABD Başkanı’nın ‘olumlu’ baktığını öne sürmüştü. Dönemin başbakanı, Obama’nın kendisine talebine cevaben “Mesaj alınmıştır.” dediğini de iddia etmişti. Ertesi gün bu konudaki sorularına cevap veren bir Beyaz Saray yetkilisi ise, “Sayın Gülen’le ilgili olarak Başkan Obama’ya atfedilen cevap doğru değil.” ifadesini kullanmıştı. Böylece Türkiye-ABD ilişkilerinde bir ilk yaşanmış, bir Türk başbakanı bizzat Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.

Suriye ve Irak’ta hayatın yaşanmaz hâle geldiği, Ukrayna’nın ve Doğu Avrupa’nın işgal korkusu yaşadığı günlerde düzenlenen NATO zirvesi öncesi Erdoğan, iade talebini buraya götüreceğini söyleyerek konuyu yeniden gündeme taşımıştı. Erdoğan ve Obama önceki gün, iki günlük NATO Zirvesi’nin son gününde, bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklama, görüşmenin Irak ve Suriye’de büyüyen IŞİD tehdidi üzerine yoğunlaştığını göstermişti. Açıklamada, 16 aydan bu yana ilk kez yüz yüze görüşen iki liderin toplantısında Gülen’in iadesinin gündeme geldiğine dair bir bilginin yer almaması dikkat çekmişti.