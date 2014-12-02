Soruşturma Komisyonu'nda mal varlığı kavgası

TBMM Soruşturma Komisyonu’nun son toplantısında bakanların mal varlıklarının sır ya da gizli olup olmadığı konusunda tartışma çıktı. CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, bilgelerin kendilerine geç verilmesinden dolayı bakanlara hazırlık yapamadıklarını ifade ederken, AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise mal varlığının gizli olması gerektiğini savundu.



İkili arasında geçen konuşmalar şöyle:



Erdal Aksünger: Mal varlığı gizli midir?



Yusuf Başer: Bizim bu noktada adil olmamız lazım. Dürüst olmamız lazım ve gizliliği de korumamız lazım.



Aksünger: Bunu dürüstsüzlük olarak açıklayamazsınız? İkincisi şu, Mal varlığı gizli bir şey midir?



Başer: Bizim gizlilik kararımız var kardeşim?



Aksünger: Yusuf Bey, size bir şey soracağım. Mal varlığı gizli bir şey midir?

Mustafa Akış: Oraya takılma.



Aksünger: Takılırım.



Başer: Soruşturma Komisyonu'nun namusunu korumak budur. Namusunu korumak burada herkesin görevidir.



Aksünger: Arkadaşlar mal varlığı gizli olmaz.



Başkan (Hakkı Köylü): Mal varlığı beyanı gizli, bu gizliliği ancak biz görebiliriz. Başkası göremez. Öyle ulu orta, açık değil



Aksünger: Kardeşim normal bir adamla ilgili mal varlığını söylemiyoruz ki? Hakkında iddia olan adamlarla konuşuyoruz.