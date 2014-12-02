T24 LogoT24 Logo
Politika

Soruşturma Komisyonu'nda mal varlığı kavgası

TBMM Soruşturma Komisyonu'nda AKP'li Hakkı Köylü, mal varlığı beyanının gizli olduğunu, ulu orta görülemeyeceğini söyledi

02 Aralık 2014 19:27

Hülya Karabağlı

TBMM Soruşturma Komisyonu’nun son toplantısında bakanların mal varlıklarının sır ya da gizli olup olmadığı konusunda tartışma çıktı. CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, bilgelerin kendilerine geç verilmesinden dolayı bakanlara hazırlık yapamadıklarını ifade ederken, AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise mal varlığının gizli olması gerektiğini savundu.

İkili arasında geçen konuşmalar şöyle:
 
Erdal Aksünger: Mal varlığı gizli midir?
 
Yusuf Başer: Bizim bu noktada adil olmamız lazım. Dürüst olmamız lazım ve gizliliği de korumamız lazım.
 
Aksünger: Bunu dürüstsüzlük olarak açıklayamazsınız? İkincisi şu, Mal varlığı gizli bir şey midir?

Başer: Bizim gizlilik kararımız var kardeşim?
 
Aksünger: Yusuf Bey, size bir şey soracağım. Mal varlığı gizli bir şey midir?

Mustafa Akış: Oraya takılma.
 
Aksünger: Takılırım.
 
Başer: Soruşturma Komisyonu'nun namusunu korumak budur. Namusunu korumak burada herkesin görevidir.
 
Aksünger: Arkadaşlar mal varlığı gizli olmaz.
 
Başkan (Hakkı Köylü): Mal varlığı beyanı gizli, bu gizliliği ancak biz görebiliriz. Başkası göremez. Öyle ulu orta, açık değil
 
Aksünger: Kardeşim normal bir adamla ilgili mal varlığını söylemiyoruz ki? Hakkında iddia olan adamlarla konuşuyoruz.

 

ETİKETLER

mal varlığıerdal aksüngertbmmsoruşturma komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24