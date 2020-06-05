Sorunlu veriler ortaya çıktı; prestijli tıp dergisi Lancet hidroksiklorokin çalışmalarını durduran makaleyi geri çekti

Prestijli tıp dergisi The Lancet, veri tabanı hizmeti sağlayan şirkete dair soru işaretlerinin ardıdan Covid-19’un tedavisine yönelik yürütülen hidroksiklorokin deneylerinin durdurulmasına neden olan makalenin geri çekildiği duyuruldu.

The Guardian’ın haberine göre araştırmanın başyazarı Prof. Mandeep Mehra, makalenin yayımlandığı bilimsel yayın Lancet’ten çalışmanın geri çekilmesine karar verdiğini çünkü verilerini doğruluğunu artık teyit edemediğini söyledi.

Lancet editörlerinden Richard Horton, çalışmaya yönelik gelişmelerden ötürü sarsıldığını söyledi. Horton, “Küresel sağlığa yönelik acil durum koşullarının yaşandığı dönemde, bu araştırma suistimalinin şoke edici bir örneği” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Soruşturmada, ABD şirketi Surgisphere’in araştırma için sağladığı verilerde hatalar olduğu ortaya çıkarılmıştı. Sonrasında yapılan açıklamada bazı hastaların yanlış biçimde Asya yerine Avustralya’ya yerleştirildiği belirtilmişti. Araştırmanın yanı sıra şirketin kendisine dair de ciddi soruların yöneltilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Lancet’te yayımlanan çalışmanın sıtmaya karşı kullanılan hidroksiklorokin ilacının Covid-19’a karşı etkisinin olup olmadığını anlamaya yönelik çabalara ciddi etkisi olduğu belirtildi. Henüz ciddi bir araştırma yayımlanmadan önce ABD Başkanı Donald Trump, ilacı destekleyenler arasında yer alıyordu.