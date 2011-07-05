-SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MECLİS'TEN GEÇİYOR TBMM (A.A) - 05.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'de zaman zaman yaşanan hukuk karmaşalarının, demokrasi sorunlarının aşılabilmesinin yolunun; Meclisi etkin ve verimli çalıştırmaktan geçtiğini belirterek, ''Bunun da yolu, Anayasanın amir hükmü gereği, yemin etmemiş milletvekillerimizin katılımıyla birlikte, etkin ve verimli bir çalışmayı yapmaktır'' dedi. Cemil Çiçek, Lübnan'a asker gönderilmesi konusunda Hükümete 1 yıl daha yetki veren Başbakanlık Tezkeresinin görüşmeleri için toplanan TBMM Genel Kurulu'na başkanlık etti. Çiçek, TBMM Başkanı olarak yönettiği ilk birleşimi, bir konuşmayla açtı. Meclisin, var olan tüm sorunlara, milletin yararları doğrultusunda en gerçekçi çözümleri bulacak yegane kurum olduğuna işaret eden Çiçek, demokrasinin kalbinin attığı bu kurumun, milletin ve ülkenin her zaman önünü açan çareleri üretme başarısını gösterdiğini söyledi. TBMM Başkanı Çiçek, şöyle konuştu: ''Meclisimiz çözüm üretme kabiliyetini ve gücünü koruduğu sürece demokrasimizin ilerleyişi, özgürlüklerimizin kökleşmesi, ülkemizin kalkınma çabaları da devam edecektir. Ülkemizde zaman zaman yaşanan hukuk karmaşalarının, demokrasi sorunlarının aşılabilmesinin yolu; Meclisimizi etkin ve verimli çalıştırmaktan geçmektedir. Bunun da yolu, Anayasanın amir hükmü gereği, yemin etmemiş milletvekillerimizin katılımıyla birlikte, etkin ve verimli bir çalışmayı yapmaktır. İktidarıyla muhalefetiyle milletimiz için en doğru çözümleri bu çatı altında, beraberce bulmak ve ülkemizin önünü açmak hepimizin görevidir.'' -''SAĞDUYU'' ÇAĞRISI- TBMM Başkanı Çiçek, terör sorunuyla ilgili çözümler bulmanın da Meclisin görevi olduğunu ifade ederek, dün Meclis Başkanı seçilme mutluluğunu yaşayamadan Kocatepe Camisi'nde bir şehit cenazesin katıldığını, bugün de Hakkari'den şehit haberleri geldiğini ifade etti. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çiçek, şunları söyledi: ''Tüm bu acı olaylar geçmişten beri vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna verilen şehitler, bizim bu can yakıcı sorunu çözme konusundaki sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Terörü, demokrasiden ayrılmadan toplumsal sağduyuyla çözme konusunda öncülük yapacak olan yegane kurum da Meclisimizdir. Demokratik diyalog yollarının yerini gerginlik ve önyargıların alacağı bir ortam ülkemize ve hiç kimseye yarar sağlamayacaktır. Meclis Başkanı olarak, bu yüce kürsüden, toplumsal barışı ve huzuru koruma konusunda herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum.''