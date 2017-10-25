Soru önergesine verilen cevap CHP'li vekili kızdırdı 

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin son 5 yılda şehit sayısını öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığına verdiği soru önergesine \"Başvurunuzda belirtilen hususlar günlük ve haftalık olarak kamuoyunda duyurulmaktadır\" şeklinde yazılı yanıt verildi.İlgezdi cevaba \"Sayın Bakandan, kendisi adına ciddiyetten uzak, baştan savma bu cevabı hazırlayanlar hakkında işlem başlatmasını bekliyor ve bu cevabı hazırlayanların, tüm şehit yakınlarından özür dilemesini talep ediyorum.\" diye tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Savunma Bakanlığına 12 Haziran 2017 tarihinde verdiği soru önergesinde 8 Mart 2012- 12 Haziran 2017 tarihleri arasında yaşanan terör saldırılarında şehit olan asker, polis ve korucu sayısının yazılı olarak bildirilmesini istedi. Dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz\"ın 2002-2012 yılları arasında verilen şehit sayısına ilişkin açıklamasını da önergeye ekleyen Gamze Akkuş İlgezdi\'nin soru önergesine 5 ay sonra Milli Savunma Bakanı Namına Bakan Yardımcısı Şuay Alpay\' yazılı cevap verdi. Bakan yardımcısı Şuay Alpay\'In cevap yazısında \" Başvurunuzda belirtilen hususlar basın organlarında günlük ve haftalık olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.\" ifadeleri yer aldı.

Gamze Akkuş İlgezdi, bakan yardımcısı Şuay Alpay\'In verdiği cevabı \'Şehitlere saygısızlık\' diye niteleyerek \" Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu cevap, sadece milli iradeye saygısızlık değil aynı zamanda vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize de yapılan bir saygısızlıktır. Sayın Bakandan, kendisi adına ciddiyetten uzak, baştan savma bu cevabı hazırlayanlar hakkında işlem başlatmasını bekliyor ve bu cevabı hazırlayanların, tüm şehit yakınlarından özür dilemesini talep ediyorum. Verilen yanıttan iki sonuç çıkıyor. Bakanlığın elinde ya bu veriler yok, ya da son 5 yılda verdiğimiz şehit sayısı iktidarın ilk 10 yılından fazla olduğu için açıklanmıyor. Sayın İsmet Yılmaz, 2002 ile 2012 arasında meydana gelen terör olayları ile ilgili bilgileri açıklarken Sayın Nurettin Canikli neden açıklamıyor? Bu durum bakandan bakana göre değişiklik mi gösteriyor? Öyle değilse, Sayın Canikli çok vahim bir tabloyu mu gizlemeye çalışıyor?\" diye konuştu.