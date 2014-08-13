Şort, mini etek, askılı elbise giyen kadınları seyreden amcalara mektup

Şort, mini etek, askılı elbise giyen kadınların ardından bakan bazı erkeklere yönelik bir blogda yayımlanan yazı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kadınların giyimleriyle ilgili açıklama yapılan yazıda erkeklere uyarılar yer aldı.

www.mtunay.tumblr.com sitesinde Mert Tünay’ın “Şortlu Kız ve Bakkalın Önündeki Amcanın Hazin Hikâyesi” başlığıyla yayımlanan yazı şöyle:

Şortlu kız ve bakkalın önündeki amcanın

hazin hikâyesi

Sevgili “bakkalın önündeki amca”,

Dün sokakta bakıştık biraz, bana gıcık oldun, hatırlıyor musun?

"Ne bakıyor lan bu herif?" diye düşündün hani.

Önünden geçen şortlu kız köşeyi dönene kadar kızın kıçını seyrettiğin için beni biraz geç fark ettin ama olsun. Seninle o an konuşamadık, işim vardı. Bari bugün yazayım dedim.

Kadınlar hakkında bilmediğin bazı gerçekler var güzel kardeşim.

Seni üzeceğini bildiğim halde, sana biraz bunlardan bahsedeceğim.

İlgini çekeceğini düşünüyorum.

İlk üzücü haberim, kıyafetlerle ilgili.

Şort, mini etek ya da askılı elbise giyen kadınlar teşhirci değil. Sadece hava sıcak. Ağustos ayında hava genellikle sıcak oluyor.

Şortlu kadın gördüğünde havanın sıcak olduğunu hatırlaman, sakinleşmene yardımcı olacaktır.

Havanın sıcak olup olmadığını Twitter’dan öğrenebilirsin, sıcak olunca herkes “hoff hava çok sıcak” yazıyor.

Hayallerini kırmak istemem ama başka bir üzücü haberim daha var:

Geçen hafta sana adres sorarken gülümseyen güzel kız, senin üzerine Nutella döküp yalamak istemiyordu, emin olabilirsin.

İnsanlar iletişim kurarken gülümserler, sen de dene, iyi geliyor güzel amcam.

Yeteri kadar kasmışsın zaten, artık kasma kendini.

Bazı geceler İstiklal’de gördüğün, kahkahalar atarak yürüyen sarhoş kızlar var ya hani. Şaşıracaksın ama onlar da önlerine gelene “vermiyorlar”. Sadece kız kıza biraz içip, biraz eğlenip, rahatsız edilmeden, taciz edilmeden evlerine gitmek istiyorlar.

Sen Barınç’ı falan dinleme, siktir et.

Kahkaha atan kadının neşesini bozma be kardeşim.

Bırak, ayıptır, rahatsız etme.

Rahatsızlık demişken, sana rahatsız edici bir gerçekten daha bahsetmek istiyorum:

Rastladığın turist kadınlar, sadece bir “Türk erkeği” olduğun için sana hayran falan değiller. Narin kalbini kırdığım için beni affet fakat çocukluğundan beri gazetelerde okuduğun “Türk erkekleri kaplan gibi, aşırı emizlemek istiyorum” türünden röportajları gazeteciler (afedersin) götlerinden atarak yazıyordu.

Konuyla ilgili başka bir şok edici gerçek daha var:

Geçenlerde Ortaköy’de gördüğün o iki sarışın, uzun boylu Rus kız orospu değildi.

Tüm özgüveninle laf atmana rağmen “fak yu” diye cevap vermelerinden anlamalıydın. Bir dahaki sefere hatırla lütfen.

Söylediklerimden hoşlanmıyorsun, biliyorum.

Bir-iki şey daha ekleyip seni yalnız bırakmak istiyorum.

Mesela:

Yan apartmanda her gece evine başka bir erkek çağıran kız var ya, hani yalnız oturan. Evine gelen erkeklerin hepsiyle mutfak tezgahında tepinerek seviştiklerini düşünüyorsun belki, ama o durum da öyle değil güzel arkadaşım.

Kadınlar erkeklerle seks yapmadan sadece arkadaşlık edebiliyorlar. Sen de yapabilirsin, kadınların arkadaşlığı hayatını güzelleştirir.

Bir kadının memelerine bakmadan da onunla konuşabilirsin.

Yeter ki kendine inan.

Son bir noktaya daha parmak basıp konuyu kapatayım:

Kadınlara nasıl bakarsan, onlar da sana öyle bakarlar güzel kardeşim.

Sen, önünden geçen şortlu kıza bir insanmış gibi değil, sadece bir “göt”müş gibi bakıyordun.

Haberin olsun istedim.