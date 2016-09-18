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Şort giyen hemşireyi tekmeleyen saldırgan: Giydiği şort ortama uygun değildi!

Saldırganın bir gayrimenkul şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı

18 Eylül 2016 10:45

İstanbul Maslak’ta, bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan 35 yaşındaki Abdullah Ç. gözaltına alındı. Abdullah Ç’nin ilk ifadesinde, "Giydiği şort ortama uygun değildi. Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım" dedi.

Maslak’ta 12 Eylül 2016 tarihinde hemşirelik yapan Ayşe Terzi, çalıştığı hastaneden çıkıp evine giderken bindiği otobüste, kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradı. Olayla ilgili çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimlik ve adresini belirledi. Ardından bu akşam saatlerinde Üsküdar’da düzenledikleri operasyonda Abdullah Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Abdullah Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.

 

Güvenlik görevlisiymiş

 

İşlemleri süren Abdullah Ç.’nin bir gayrimenkul şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, olay günü işinden çıkıp Çekmeköy’deki evine gitmek üzere otobüse bindiği anlaşıldı. 

Abdullah Ç’nin ilk ifadesinde, "Giydiği şort ortama uygun değildi. Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım" dedi. 

 

''Bugün benim bayramım''

 

Saldırıya uğrayan Ayşe Terzi de teşhis için, şüpheli Abdullah Ç.’nin bulunduğu Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi. 

Ayşegül Terzi, burada gazetecilere yaptığı açıklada, şüphelinin yakalanmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Şüpheli yakalandığı için çok mutluyum. O gün bana bayramı yaşatmadı, bugün benim bayramım" dedi.  

Olay anında otobüste bulunan ve kendisine yardımcı olan Mahir Kır'a duyarlılığı için teşekkür eden Terzi, "Otobüste, beni tanımadığı halde bana yardımcı oldu. Bana yardım eden tek kişi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Mahir Kır da vatandaşlık görevini yaptığını dile getirerek, "Emniyette şüpheliyi bize gösterdiler. Bende daha önceden yüzünü gördüğüm için tandım, teşhis ettim." dedi.               

Baba Temel Terzi ise "Şüphelinin yakalandığı için ben de çok mutluyum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Emniyet teşkilatından, bize yardımcı olan herkestenAllah razı olsun." diye konuştu.

 

''Kardeşim şizofren''

 

 

Öte yandan AA'nın haberine göre de Abdullah Ç.'nin abisi emniyet yetkililerine, 'Kardeşim şizofren, doktorlar tedavi olması gerektiğini söyledi, ancak o kabul etmedi' dedi. 

 

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