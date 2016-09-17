T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şort giydiği için dövülen Ayşegül Terzi'ye sosyal medyadan destek: Sessiz kalmak suça ortak olmaktır

Sosyal medya kullanıcıları tarafından açılan #AyşegülTerzininSesiOlalım etiketi kısa sürede bir numaraya yükseldi

17 Eylül 2016 01:56

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın evine gitmek isteyen 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, bindiği belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle dövüldü. 

Belediye otobüsünün içinde ‘Şort giyenler ölmeli' diyerek bağırdıktan sonra otobüsün içerisinde bulunan demirlere tutunarak genç kadının yüzünü tekmeleyen saldırgan, Ayşegül Terzi'nin yaralanmasına neden oldu.

Tekmenin etkisiyle bayılan Terzi’nin anlatımına göre otobüs şoförü ve otobüstekiler de kendisine yardımcı olmadı. Otobüsün kendisini bir yerde indirdiğini söyleyen Terzi, kimsenin de ambulans çağırmadığını, bir şekilde babasının kendisini hastaneye götürdüğünü belirtti.

Yaşanan olayın ardından sosyal medya kullanıcıları tepkilerini #AyşegülTerzininSesiOlalım etiketinde dile getirdi. Kısa sürede TT listesinde birinci sıraya yerleşen Ayşegül Terzi için yazılan mesajlar şöyle:

 

ETİKETLER

ayşegül terzişort giydiği için dayak yedibelediye otobüsüşoför

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24