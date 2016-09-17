Şort giydiği için dövülen Ayşegül Terzi'ye sosyal medyadan destek: Sessiz kalmak suça ortak olmaktır

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın evine gitmek isteyen 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, bindiği belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle dövüldü.

Belediye otobüsünün içinde ‘Şort giyenler ölmeli' diyerek bağırdıktan sonra otobüsün içerisinde bulunan demirlere tutunarak genç kadının yüzünü tekmeleyen saldırgan, Ayşegül Terzi'nin yaralanmasına neden oldu.

Tekmenin etkisiyle bayılan Terzi’nin anlatımına göre otobüs şoförü ve otobüstekiler de kendisine yardımcı olmadı. Otobüsün kendisini bir yerde indirdiğini söyleyen Terzi, kimsenin de ambulans çağırmadığını, bir şekilde babasının kendisini hastaneye götürdüğünü belirtti.

Yaşanan olayın ardından sosyal medya kullanıcıları tepkilerini #AyşegülTerzininSesiOlalım etiketinde dile getirdi. Kısa sürede TT listesinde birinci sıraya yerleşen Ayşegül Terzi için yazılan mesajlar şöyle: