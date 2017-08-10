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Yaşam

Şort giyen belediye başkanı, restorandan kovuldu

İtalya'da bir belediye başkanı, akşam yemeği için gittiği restorandan, şortu nedeniyle kovuldu

10 Ağustos 2017 21:57

İtalya'nın kuzeyinde bir sahil restoranında, bermuda şort giyen belediye başkanı, garson tarafından kovuldu.

Toskana kıyısındaki Viareggio'nun belediye başkanı Giorgio Del Ghingaro Facebook hesabında, restoranın giyim kurallarını bilmediğini ve utanç içinde olduğunu duyurdu.

"Resmi bir akşam yemeği değil dostlarla bir akşamdı o nedenle rahat giyinmekten çekinmedim" diyen Ghingaro, "bir garson yanıma yaklaştı ve çekinerek de olsa uzun pantolon giymediğim için akşam yemeğini orada yiyemeyeceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

"Biraz utanç verici olduğunu itiraf ediyorum" diyen belediye başkanına, gittiği restoran The Club Nautico'nun özrünün ardından, senelik üyelik verildi.

Bölgede bazı restoranlarda, akşam 19.00'dan sonra pantolon giyme zorunluluğu bulunuyor.

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