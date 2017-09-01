Soros'un 'terörist' ilan edilmesi için 74 bin imza toplandı

ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'un Beyaz Saray tarafından 'terörist' ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Beyaz Saray'ın imza kampanyası sayfasında, kendisine E.B. ismini veren bir kişi tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan Soros kampanyası için 74 bini aşkın imza toplandı.

Sputnik’in haberine göre; Soros, imza kampanyasını başlatan kişi tarafından, ‘ABD ve halkını bilinçli bir biçimde istikrarsızlaştırma ve çeşitli tahrik eylemlerinde bulunmakla' suçlanıyor.

İmza sayısının 19 Eylül'e kadar 100 bini aşması halinde Beyaz Saray'ın bu çağrıya resmi bir cevap vermesi gerekecek.