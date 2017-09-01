T24 LogoT24 Logo
Dünya

Soros'un 'terörist' ilan edilmesi için 74 bin imza toplandı

İmza sayısı 100 bini aşarsa Beyaz Saray’ın cevap vermesi gerekecek

01 Eylül 2017 21:43

ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'un Beyaz Saray tarafından 'terörist' ilan edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Beyaz Saray'ın imza kampanyası sayfasında, kendisine E.B. ismini veren bir kişi tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan Soros kampanyası için 74 bini aşkın imza toplandı.

Sputnik’in haberine göre; Soros, imza kampanyasını başlatan kişi tarafından, ‘ABD ve halkını bilinçli bir biçimde istikrarsızlaştırma ve çeşitli tahrik eylemlerinde bulunmakla' suçlanıyor.

İmza sayısının 19 Eylül'e kadar 100 bini aşması halinde Beyaz Saray'ın bu çağrıya resmi bir cevap vermesi gerekecek.

ETİKETLER

George SorosABDBeyaz Sarayimza kampanyası

İlgili Haberler

"Macar hükümetini Soros devirecek" iddiası

Macaristan Devlet Bakanı'na göre, George Soros en tehlikeli politikacı olarak görülen, siyasi rakibi Orban hükümetine karşı aktif bir şekilde mücadele etmeye hazır

Macaristan'dan AB'ye 'Soros' tepkisi

Macaristan hükümetinin Soros karşıtı tutumu, Soros tarafından kurulan CEU'nun kapatılmaya çalışılmasıyla da gündeme gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24