T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macaristan'dan AB'ye 'Soros' tepkisi

Macaristan hükümetinin Soros karşıtı tutumu, Soros tarafından kurulan CEU'nun kapatılmaya çalışılmasıyla da gündeme gelmişti

17 Mayıs 2017 22:14

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Macaristan hakkında soruşturma başlatılması talebinin Amerikalı milyarder George Soros'un planı olduğunu öne sürdü. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, Avrupa Parlamentosu'nda hangi raporu kabul ederlerse etsinler Macar hükümeti sadece Macaristan ve Macarların güvenliğini ön planda tutacak" dedi.

Szijjarto yaptığı açıklamada, AP'de, hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların "ciddi derecede bozulduğu" gerekçesiyle Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının askıya alınmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasını istemesine tepki gösterdi.

“Macar hükümetinin halkının güvenliğini ön planda tuttuğunu, Soros'un ise Macaristan'a saldırmaya devam ettiğini” iddia eden Szijjarto, "George Soros ağının Macaristan'a yaptığı yeni bir saldırıyı görüyoruz. Macar hükümetinin tüm uluslararası baskılara rağmen Macaristan ve Macarların güvenliğini ön planda tutan sığınmacı politikası izlemesini Avrupa kurumları kabullenemiyor." ifadelerini kullandı.

 

"Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar"

 

Macaristan'ın yasa dışı sığınmacı kabul etmek istemediğini ve bu konuda yapılacak baskılara direneceğini belirten Szijjarto, "Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, Avrupa Parlamentosu'nda hangi raporu kabul ederlerse etsinler Macar hükümeti sadece Macaristan ve Macarların güvenliğini ön planda tutacak. Macaristan'a bir tane bile yasa dışı sığınmacının ayağını basamayacağı konusunda herkes emin olabilir." dedi.

AP Genel Kurulunda, AB Konseyini, temel hakları ihlal etmekle suçlanan üye devletlere resmi bir uyarıda bulunulmasını öngören Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesini Macaristan için işletmeye çağıran bir karar tasarısı oylanmıştı. 221 hayır ve 64 çekimser oya karşın 393 lehte oyla kabul edilen kararda, Macaristan'daki durumun "AB değerlerinin ciddi derecede ihlal edilmesine yönelik açık bir tehdit olduğu" belirtilmişti.

 

 

ETİKETLER

macaristansoros

İlgili Haberler

Macaristan'da logosu kızıl yıldız olan Heineken'e yasak geliyor!

1993 yılında çıkarılan bir yasaya göre "totaliter rejimlerin sembolü olan gamalı haç, kızıl yıldız ve orak çekiç gibi sembollerin" kamusal alanlarda kullanımı yasak

Macaristan, Central European University'i kapatmaya hazırlanıyor

Sezin Öney: Bir üniversite Macaristan’dan kovulurken...

Macaristan sığınmacılara karşı sınıra elektrikli tel örgü çekti

Sınıra üç dilde uyarı yazısı asıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24