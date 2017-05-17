Macaristan'dan AB'ye 'Soros' tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Macaristan hakkında soruşturma başlatılması talebinin Amerikalı milyarder George Soros'un planı olduğunu öne sürdü. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, Avrupa Parlamentosu'nda hangi raporu kabul ederlerse etsinler Macar hükümeti sadece Macaristan ve Macarların güvenliğini ön planda tutacak" dedi.

Szijjarto yaptığı açıklamada, AP'de, hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların "ciddi derecede bozulduğu" gerekçesiyle Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının askıya alınmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasını istemesine tepki gösterdi.

“Macar hükümetinin halkının güvenliğini ön planda tuttuğunu, Soros'un ise Macaristan'a saldırmaya devam ettiğini” iddia eden Szijjarto, "George Soros ağının Macaristan'a yaptığı yeni bir saldırıyı görüyoruz. Macar hükümetinin tüm uluslararası baskılara rağmen Macaristan ve Macarların güvenliğini ön planda tutan sığınmacı politikası izlemesini Avrupa kurumları kabullenemiyor." ifadelerini kullandı.

"Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar"

Macaristan'ın yasa dışı sığınmacı kabul etmek istemediğini ve bu konuda yapılacak baskılara direneceğini belirten Szijjarto, "Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, Avrupa Parlamentosu'nda hangi raporu kabul ederlerse etsinler Macar hükümeti sadece Macaristan ve Macarların güvenliğini ön planda tutacak. Macaristan'a bir tane bile yasa dışı sığınmacının ayağını basamayacağı konusunda herkes emin olabilir." dedi.

AP Genel Kurulunda, AB Konseyini, temel hakları ihlal etmekle suçlanan üye devletlere resmi bir uyarıda bulunulmasını öngören Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesini Macaristan için işletmeye çağıran bir karar tasarısı oylanmıştı. 221 hayır ve 64 çekimser oya karşın 393 lehte oyla kabul edilen kararda, Macaristan'daki durumun "AB değerlerinin ciddi derecede ihlal edilmesine yönelik açık bir tehdit olduğu" belirtilmişti.