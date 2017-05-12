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Dünya

Macaristan sığınmacılara karşı sınıra elektrikli tel örgü çekti

Sınıra üç dilde uyarı yazısı asıldı

12 Mayıs 2017 22:01

Macaristan'ın ülkeye sığınmacı girişini engellemek için Sırbistan sınırına çektiği tel örgüye elektrik verdiği iddia edildi. Sınıra üç dilde uyarı yazısı asıldı. Macaristan basınındaki haberlere yansıyan iddialarda,  Macaristan-Sırbistan sınırında yer alan Röszke bölgesindeki tel örgüye, Arapça, Macarca ve Sırpça, ''Dikkat! Elektrikli çit' uyarıları yapıştırıldığı belirtildi.

Macaristan hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada ülkeye sığınmacı girişini durdurmak için Sırbistan sınırına dikilen ikinci tel örgüye elektrik verileceğini söylemişti.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasadışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı. 
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasını zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağını duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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