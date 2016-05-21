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Dünya

"Macar hükümetini Soros devirecek" iddiası

Macaristan Devlet Bakanı'na göre, George Soros en tehlikeli politikacı olarak görülen, siyasi rakibi Orban hükümetine karşı aktif bir şekilde mücadele etmeye hazır

21 Mayıs 2016 07:48

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, son dönemde Macar hükümeti karşıtı açıklamaların arkasında Macar asıllı ABD’li milyarder George Soros’un olduğunu iddia etti. Bakan Lazar, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lazar, finans spekülatörü George Soros’un, ABD’de Demokrat Parti üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu ve son dönemde Macar hükümeti karşıtı açıklamaların arkasında olduğunu ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“George Soros, Demokrat Parti’nin etkili destekçilerinden birisi. Clinton çiftinin patronu kendi görüşlerini tanıtmak için her şeyi yapıyor. Önümüzdeki dönemlerde George Soros en tehlikeli politikacı olarak görülen, siyasi rakibi Orban hükümetine karşı aktif bir şekilde mücadele etmeye hazır’’ 

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George SorosJanos LazarMacaristanAmerika Birleşik DevletleriSpekülatör

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