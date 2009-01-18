'Sorgulayıcı eğitimle biat kültürünu kaldıralım'

CHP TBMM Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 'sorgulayıcı bir eğitim geliştirirsek biat kültürünü yıkarız' dedi.



İzmir Crowne Plaza Oteli'nde düzenlenen gecede Bilimsel Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (BİLSES) eğitim, kültür ve bilim alanındaki ödülleri sahiplerini buldu.



Törende, ''Temiz Toplum, Temiz Siyaset'' ödülü verilen Kılıçdaroğlu, konuşmasına ''Yaptığım olaylar, yaptığım çaba sizler adına, sizler için, sokaktaki yurttaş için. En önemlisi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu CHP için yapıyorum'' diye başladı.



Konuşmasında eğitimin ve aydınlanmanın önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, eğitimin çağdaş anlayışla yapıldığında toplumu ilerlettiğini, geri anlayışla yapıldığında toplumu gerilettiğini kaydetti. Eğitimin toplumu gerilettiği dönemlere örnekler veren Kılıçdaroğlu, ''Şu an tartışmalı, Hüseyin Çelik zamanında eğitim daha da tartışmalı'' dedi. Kılıçdaroğlu, aydınlanmanın temel felsefesinin sorgulamaktan geçtiğini belirterek, ''Sorgulayıcı bir eğitim geliştirirsek biat kültürünü yıkarız. AKP'nin yaptığı, eğitimde biat kültürünü egemen kılan bir yapı. Bunun kırılması lazım'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, bir yazarın ve sanatçının, bilgi birikimiyle adaleti dahi etkileyebileceğini bir fıkrayla anlattı. Araştırmacı-yazar Turabi Saltık'a farklı kültürler üzerinde yaptığı araştırmalar nedeniyle plaket verildiği gecede, Doç. Dr. Sait Eğrilmez'e Bilim Sanat ödülü, Prof. Dr. Veli Lök'e İnsan Hakları ödülü, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'a Barış ve Demokrasi ödülü verildi. ; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da Kentsel ve Toplumsal Duyarlılık ve Temiz Belediyecilik plaketi verilirken, İstanbul'da olduğu için geceye katılamayan Kocaoğlu adına plaketi İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersu Hızır aldı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, demokrasinin kurumlar ve kurallar sistemi olduğunu, kurum ve kuralların bütün oluşturduğunda demokrasinin varolabileceğini kaydetti.



Oktay, Türkiye'de tüm unsurlarıyla özgürlükçü demokratik yapının oluşturulması için varolan yapının, demokratik yollarla büyük dönüşüm geçirmesi gerektiğini bildirdi. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, CHP İzmir milletvekilleri Ahmet Ersin ve Mehmet Ali Susam, kimi ilçe belediye başkanları ve CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'ın da katıldığı programda bulunacağı bildirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, başka bir programı olduğu için toplantıya gelemedi.



Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu, İzmir'deki kızı Aslı Nadir ile otelde görüştü. Kızının kucağındaki torunu 1 yaşındaki Duru'yu uyuduğu için sevemeyen Kılıçdaroğlu, torunuyla yarın özlem gidereceğini söyledi.