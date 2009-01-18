'Sorgulayıcı eğitimle biat kültürünu kaldıralım'

CHP TBMM Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 'sorgulayıcı bir eğitim geliştirirsek biat kültürünü yıkarız' dedi.
İzmir Crowne Plaza Oteli'nde düzenlenen gecede
Bilimsel Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (BİLSES) eğitim, kültür ve bilim
alanındaki ödülleri sahiplerini buldu.
Törende, ''Temiz Toplum, Temiz Siyaset'' ödülü verilen
Kılıçdaroğlu, konuşmasına ''Yaptığım olaylar, yaptığım çaba sizler
adına, sizler için, sokaktaki yurttaş için. En önemlisi Mustafa Kemal
ve arkadaşlarının kurduğu CHP için yapıyorum'' diye başladı.
Konuşmasında eğitimin ve aydınlanmanın önemine dikkati çeken
Kılıçdaroğlu, eğitimin çağdaş anlayışla yapıldığında toplumu
ilerlettiğini, geri anlayışla yapıldığında toplumu gerilettiğini
kaydetti. Eğitimin toplumu gerilettiği dönemlere örnekler veren
Kılıçdaroğlu, ''Şu an tartışmalı, Hüseyin Çelik zamanında eğitim daha
da tartışmalı'' dedi. Kılıçdaroğlu, aydınlanmanın temel felsefesinin
sorgulamaktan geçtiğini belirterek, ''Sorgulayıcı bir eğitim
geliştirirsek biat kültürünü yıkarız. AKP'nin yaptığı, eğitimde biat
kültürünü egemen kılan bir yapı. Bunun kırılması lazım'' diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, bir yazarın ve sanatçının, bilgi birikimiyle adaleti
dahi etkileyebileceğini bir fıkrayla anlattı. Araştırmacı-yazar Turabi
Saltık'a farklı kültürler üzerinde yaptığı araştırmalar nedeniyle
plaket verildiği gecede, Doç. Dr. Sait Eğrilmez'e Bilim Sanat ödülü,
Prof. Dr. Veli Lök'e İnsan Hakları ödülü, eski Adalet Bakanı Seyfi
Oktay'a Barış ve Demokrasi ödülü verildi. ;
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da Kentsel ve
Toplumsal Duyarlılık ve Temiz Belediyecilik plaketi verilirken,
İstanbul'da olduğu için geceye katılamayan Kocaoğlu adına plaketi İzmir
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersu Hızır aldı. Eski Adalet
Bakanı Seyfi Oktay plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmada,
demokrasinin kurumlar ve kurallar sistemi olduğunu, kurum ve kuralların
bütün oluşturduğunda demokrasinin varolabileceğini kaydetti.
Oktay, Türkiye'de tüm unsurlarıyla özgürlükçü demokratik yapının
oluşturulması için varolan yapının, demokratik yollarla büyük dönüşüm
geçirmesi gerektiğini bildirdi. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, CHP
İzmir milletvekilleri Ahmet Ersin ve Mehmet Ali Susam, kimi ilçe
belediye başkanları ve CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'ın da
katıldığı programda bulunacağı bildirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı
Yılmaz Ateş, başka bir programı olduğu için toplantıya gelemedi.
Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu, İzmir'deki kızı Aslı Nadir ile
otelde görüştü. Kızının kucağındaki torunu 1 yaşındaki Duru'yu uyuduğu
için sevemeyen Kılıçdaroğlu, torunuyla yarın özlem gidereceğini söyledi.