Windsurf 2019 Türkiye Ligi Masterlar Şampiyonu ve sörf eğitmeni Talat Aşıkoğlu Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin sörf eğitmenliğini yapan Talat Aşıkoğlu Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Çağla Kubat Windsurf Kulübü'nde eğitmenlik yapan ve Türkiye Yelken Federasyonu Slalom Komitesi Üyesi olan 48 yaşındaki sörfçü, bir aydır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.









Windsurf 2019 Türkiye Ligi Masterlar Şampiyonu Aşıkoğlu'nun ölüm haberini duyan Çağla Kubat hem iş hem de çocukluk arkadaşının ardından şöyle konuştu:



"Gençlik anılarımda hep o var, Windsurf kariyerimde kendimi geliştirdiğim yıllarda o hep yanımda, Jimmy ile Windsurf okulumuzu bir spor kulübüne dönüştürme yolculuğumuzun başkahramanı yine o, olimpik sınıf için çalışmalara yine beraber başlamıştık.. Peki ya şimdi onsuz nasıl olacak...bilmiyorum ama tek bildiğim sadece biz değil dokunduğu bir dolu küçük kalp de onu hiç unutmayacak... Windsurf sporuna yaptığı katkılar hep hatırlanacak...huzur içinde uyu benim can dostum..."

Aşıkoğlu'nun hayata veda edişini büyük üzüntü ile öğrendiğini belirten Tan Sağtürk mesajında, "Ahh Talat. Benim sırdaş dostum. Çok erkendi henüz. Bizi bırakıp gittin. Melek yüzlü arkadaşım. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Didem Şarman ise "Talat Aşıkoglu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyim. Covid -19 yok diyenlere! Gencecik bir insanı kaybettik. Kaybettik derken bile inanamıyorum" dedi.