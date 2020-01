'Soraya' Berlinale'de görücüye çıktı

Meltem Yılmaz’ın romanı “Soraya” Berlin Film Festivali’nde görücüye çıktı.

Suriyeli

genç bir sığınmacı kadının Türkiye’deki dramını bir aşk hikayesi ekseninde örgülüyen

kitap uluslararası sinema yapımcılarına tanıtıldı. İstanbul’da 2005 yılında kurulan ve

kitabın haklarına sahip olan Kalem Ajans’ı temsilen Nazlı Gürkaş Berlin’deydi.

Gürkaş 2014 yılında da Hakan Günday’ın son romanı “Daha”nın, Books at

Berlinale’ye seçilen ilk Türkçe kitap olduğunu hatırlatıyor:

„Onun getirdiği başarıları gördükten sonra - üç yıldır film görüşmeleri

halen devam

ediyor - çok yakında bir sonuç almayı umuyoruz. 2013 yılından sonra her yıl

başvurmaya başladık Books at Berlinale’ye. Çünkü çok iyi yazarlarımız var, kitapların

çok iyi film potansiyeli var, bu şekilde de bu sene Meltem Yılmaz’ın “Soraya”

kitabıyla başvurduk.”

Bu yıl 25’in üzerinde ülkeden 130 eserin başvurduğu seçkide, son 11’e kalan kitaptan

biri de Meltem Yılmaz’ın romanı oldu. Türkiye’de, özellikle de Berlinale’ye davet

edildiğinin duyulmasından sonra “Soraya”ya ilgi daha da arttı. Nazlı Gürkaş dünyanın

dört bir yanından yapımcılar ile bu eserlerin uyarlama hak sahiplerini Berlin’de

biraraya getiren etkinliğin akışını şöyle özetliyor:

“Kitapların tanıtımı bir saat sürüyor. Moderatörlü bir sunum yapılıyor.

Her kitabın

beş dakikası var sadece ve o beş dakika içinde moderatörün soruları ve

yönlendirmeleri eşliğinde kitapların sunumları yapılıyor. Ardından sunumlar bitince

arka taraftaki kokteyl alanına geçilip her masada ajanslar ve yayıncılar kendilerini

tanıtıyorlar. İlgili prodüktörler ve yayıncılar yanına gelip detayları sorabiliyorlar.”

Vurgu empatiye

Bu kadar kısa sürede kalıcı etki yaratabilmek için de haliyle kitabın en can alıcı

noktalarına vurgu yapılmış sunumda:

“Soraya”da bizim ön plana çıkardığımız noktalar aslında empati duygusu oldu. Bu bir

Suriyeli kadının hikayesi, milyonlarca hikayeden sadece bir tanesi. Ve kitabın vermek

istediği mesaj aslında şuydu: Ya bu siz olsaydınız? Çok güvenli ülkelerde

yaşadığımızı zannediyoruz, özellikle Kuzey Avrupa için. Ama ya bir gün hiç

beklemediğiniz bir savaş çıksa ve ailenizle bağlantınız kopsa, parasız, evsiz sokakta

tek başınıza kalsanız ve gittiğiniz ülkede mesleğinizin hiçbir geçerliliği olmasa... Bu

şartları düşündüğünüzde neler geliyor aklınıza? Kitabın vurgulamak istediği mesajı ben

bu şekilde aktardım.”

Gürkaş, başta sinema yapımcılarından olmak üzere, Meltem Yılmaz’ın kitabına

Berlin’de ilginin yoğun oldugunu söylüyor:

“Zaten “Soraya” için özellikle gelenlerin de olduğunu söylemişti moderatörümüz.

Kitapların türlerine bakarsak, çocuk kitapları vardı aralarında, macera kitapları vardı,

hatta bilimkurgu vardı, ancak dram sadece “Soraya”ydı. Ve bu kadar güncel olan da

sadece “Soraya”ydı. O yüzden farklı yönü ön plana çıktı. İlgi çok iyiydi, ondan

sonraki kokteyl aşamasında bir saat boyunca hiç boş kalmadım aslında. Prodüktörler

yaklaştı ilk olarak. Ardından kitap hakları için bile ilgi gördük, başka dillere de

çevrilmesi için. O anlamda çok verimliydi.”

Beyazperde şansı

yüksek

Romanla ilgili sunumu yapıp temasları gerçekleştirmek üzere Berlin’e gelen Nazlı

Gürkaş, “Soraya”nın filme çekilme olasılığını şöyle değerlendiriyor:

“Yüksek buluyorum, özellikle yapımcıların günümüz şartlarında bu filmi

kacirmayacaklarini düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de “Soraya” bu alanda yazılmış ilk

kitap. Ve bu kitabın filme dönüştürülmesi çok önemli. Özellikle de konular bu şekilde

güncelliğini korurken, insanların biraz daha bilinciyle oynamak, biraz daha onlara onca

hayattan bir tanesini yakından gösterebilmek için çok güzel bir fırsat. O yüzden film

potansiyelini çok yüksek görüyorum.”

Meltem Yılmaz imzalı “Soraya”nın haklarına sahip olan Kalem Ajans’tan Nazlı

Gürkaş, Books at Berlinale etkinliğinde temasa geçtikleri film yapımcıları ile

önümüzdeki aylarda romanın beyazperdeye aktarılması konusunda ilerleme

sağlayacakları yönünde umutlu olduklarını söylüyor.