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Soral ile Demirci: Evlilikten henüz bir şey anlayamadık

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'de bir otomobil markasının tanıtımına katılan sinema ve dizi oyuncusu Hande Soral ile İsmail Demirci, hayranları ile keyifli zaman geçirdi

28 Ekim 2017 22:08

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN\'de bir otomobil markasının tanıtımına katılan sinema ve dizi oyuncusu Hande Soral ile İsmail Demirci, hayranları ile keyifli zaman geçirdi. Bir süre önce yaşamlarını birleştiren çiçeği burnundaki çift, evlilikten henüz bir şey anlamadıklarını söyledi.
Sürüş deneyiminin yapacağı etkinliğe ekranların sevilen isimleri Hande Soral ve İsmail Demirci de katıldı. Büyük ilgi gören oyuncular, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Mutluluk pozları veren yeni evli çift, cep telefonlarıyla selfie yaparak sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Hande Soral, etkinlikte eşini de yanına alarak direksiyona geçti. Cumhuriyet\'in 94\'ncü yılını kutlayan Hande Soral, şöyle dedi:
\"Herkesin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyorum. Şehirleri geziyoruz, hayatı keşfediyoruz. Mersin\'e ilk defa geliyorum, çok güzel bir şehir. Keyifli bir gün geçireceğiz. Tantuni en sevdiğim yemek bu nedenle Mersin\'e gelmeyi iple çekiyordum. Çünkü tantuniyi çok seviyorum. Herkesi çok seviyor ve öpüyorum.\"
Mersin\'e ilk kez geldiğini belirten İsmail Demirci de \"Mersin, güzel ve gelişmiş bir şehir. Özellikle tantuniyi çok sevdim. İstanbul\'dan Mersin\'e tantuni yemek için bir daha geleceğim\" diye konuştu. Demirci, \'Evlilik nasıl gidiyor?\' sorusuna ise \"Geçtiğimiz günlerde evlendik. Güzel gidiyor ama henüz bir şey anlamadık. Çünkü ikimiz de çok çalışıyoruz. Bizim için bir şey değişmedi. Evlendik, mutluyuz\" yanıtını verdi. Demirci, gelecek ay \'Babamın Günahları\' adlı dizide rol alacağını da sevenlerine duyurdu.

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