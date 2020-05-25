Sony Xperia 1 II'nin fiyatı açıklandı

Sony Xperia 1 II'nin beklenmedik derecede yüksek fiyat etiketi açıklandı.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Xperia 1 II, 1.200 dolar (yaklaşık 8.170 TL) gibi beklenmedik bir fiyattan satışa çıkacak. Yeni telefonun fiyatı 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya sürülen Sony Xperia 1'e göre 200 dolarlık bir sıçrama yaptı.

Sony, telefonu 28 Haziran'a kadar ön sipariş veren müşterilere Sony WF-1000XM3 Bluetooth kulaklık hediye edecek.



Webtekno'nun haberine göre; Bose QC 35 II'ye rakip olan, piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri. Bununla birlikte, şirket Sony WF-1000XM4 kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlanırken, eski nesil kulaklıkları Sony Xperia 1 II'in satışlarını desteklemek için kullanacak gibi görünüyor.

5G desteği sunuyor

Sony, Xperia 1 II'nin teknik özelliklerini daha önce zaten açıklamıştı. Akıllı telefon Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 5G desteği gibi üst seviye özellikler sunacak. Cihaz, Xperia 1'e göre 700 mAh daha yüksek kapasiteli olan 4.000 mAh batarya ile gelecek.

6,5 inç 4K OLED ekran

Sony Xperia 1 II'yi rakiplerinden ayıran en büyük özelliği sinema ve dizi tutkunları için tasarlanan 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inç 4K HDR OLED ekranı ve üst düzey kameraları.



Sony, kamera tarafında 20 fps sürekli çekim yeteneği vadediyor. Bu, hareketli nesnelerin fotoğraflarını çekmek isteyenler için önemli bir özellik.