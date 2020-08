Sony, temmuz ayında ücretsiz olacak Play Station Plus oyunlarını açıkladı

Sony, PlayStaton Blog üzerinden yaptığı açıklamayla PS Plus'ın 10. yılını kutlarken, oyunculara temmuz ayında 2 PS Plus oyununa ek olarak bir oyun daha vereceklerini ve tüm PS4 sahiplerine bir PS4 teması hediye edeceklerini belirtti.



Sony, bugün gerçekleştirdiği açıklamalarla PlayStation Plus Temmuz 2020 ücretsiz oyunlarını duyurdu. Hafta sonu gelen bilgiler, PS Plus Temmuz 2020 oyunlarının No Man's Sky veya Resident Evil 7 olacağı yönünde olsa da şirket, NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica oyunlarını ücretsiz hale getirdi.

Webtekno'nun haberine göre; bu üç oyundan herhangi birini ücretsiz olarak deneyimlemek isteyen PlayStation Plus üyeleri, oyunlara 7 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında erişebilecekler. PS Plus Temmuz 2020 oyunlarının oyuncuların tarafından nasıl karşılanacağını ise bekleyip göreceğiz.

Bununla birlikte Sony, PS Plus servisinin bugün 10. yıldönümünü kutluyor. Temmuz ayı oyunlarını açıklarken bu konuya da değinen Sony, "PS Plus’ın 29 Haziran 2010’da duyurulmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. PS Plus’ı bunca yıl desteklediğiniz için sizlere içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz." diyerek oyunculara destekleri için teşekkürlerini sundu.

Öte yandan Sony, buna ek olarak tüm oyunculara ücretsiz PS4 teması vereceklerini belirtti.