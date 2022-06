Sony resmen duyurdu: Venom 3 geliyor!

Sony Picture, Venom serisinin üçüncü filmini resmen duyurdu.

Defalarca Covid-19 sebebiyle ertelendikten sonra 2021'de vizyona giren 'Venom: Let There Be Carnage', dünya genelinde 500 milyon dolardan fazla gişe yapmış; film bir devam filmine kapıyı açık bırakacak şekilde bitmişti. Ayrıca 'Spiderman: Eve Dönüş Yok' filmi iki evreni birleştirmişti.

ScreenRant'in aktardığına göre Sony, devam filmini CinemaCon panelinde duyurdu. Filmde başrolü yine Tom Hardy'nin oynayacağı dışında bir detay bilinmiyor.