Sony PS3'te küçük değişikler yaptı

Sony efsaneleşen oyun konsolu PlayStation 3′ün çok ince bir kasaya sahip yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Technoblog sitesinde yayınlanan haber şöyle; Yeni nesil PlayStation 3'te yalnızca makyajlanmış kasa yok. İddialara göre Bluetooth bağlantısı ve 802.11b/d kablosuz bağlantıyı da destekliyor. Bununla birlikte konsolun maksimum hafıza seçeneği de 320 GB’tan 500 GB’a çıkıyor. Sony onaylı bir belgeye göre de 320 GB ve 16 GB hafızaya sahip iki model daha mevcut.

Neredeyse 6 yıldır piyasada olmasına rağmen hala popülerliğinden bir şey kaybetmeyen PlayStation 3, Sony’nin en önemli cihazlarından biri. Kullanıcılar, uzun süredir PlayStation 4′ü bekliyor ama görünüşe göre Sony, şu an piyasaya çıkacak bir PlayStation 4′ün PlayStation 3′ün yapabileceklerinden çok da fazlasını yapmayacağı için geliştirme çalışmalarına devam ediyor ve ürünü bekletiyor. Bu noktada pek de haksız olduklarını söylemek zor.