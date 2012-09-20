Sony PS3 küçüldü

Konsol oyunlarının başından kalkamayanlar için iyi haber Sony'den geldi. Daha ince ve daha hafif PS3 25 Eylül'de piyasada.

Uzun zamandır beklenen yeni PS3 için hem çıkış tarihini, hem fiyatları açıklayan Sony meraklı bekleyişi bir nebze de olsa dindirdi.

Ayşe Zeynep Güldiken'in log.com.tr'de yer alan haberine göre; Konsol oyuncuları için tarihi gün 25 Eylül. İsmi aynen korunan ve model değişikliği yapılmayan PS3 bir önceki modele göre yüzde 25 daha hafif ve yüzde 20 daha küçük. Bu defa aileye siyahın yanında bir de beyaz konsol ekleyen Japon firma 250 GB ve 500 GB'lik modellerin de haberini duyurmuş oldu. Ufak bir teknik değişiklik yaparak bugüne kadar Apple bilgisayarlardaki gibi üretilen CD/DVD sürücüsü artık bir disc tray haline geldi. Yeni PS3'ün 250 GB kapasiteli siyah modeli 25 Eylül'de piyasada olacak. 500 GB sabit hafızaya sahip siyah model ise 30 Ekim'de bekleyenleriyle buluşuyor. Beyaz modelde gözü olanlar için ise önemli tarih 22 Kasım. Fakat bu tarih konsolun Japonya'da piyasaya sürülüş tarihi. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz. Sınırlı sayıda üretilecek ilk sürümde yer alan siyah 250 GB hafızalı model 270 dolar fiyat etiketiyle piyasada olacak.