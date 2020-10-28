Sony, PlayStation Plus Collection'a gelecek oyunların tam listesini yayınladı

PS4'deki birbirinden başarılı popüler oyunları PS5'te oynamaya imkan tanıyan özel bir kütüphane olan PlayStation Plus Collection'ına gelecek oyunların listesi yayınlandı.
İlk duyurulduğunda çok ses getiren bu özellik, PlayStation Plus aboneliğine ek bir avantaj olarak sunuluyor.
Webtekno'nun haberine göre; Sony, ilk olarak eylül ayında duyurulan PlayStation Plus Collection'da yer alacak tüm oyunları açıklandı.
PS4 oyuncularının erişemeyeceği, yalnızca PS5'e sahip kullanıcıların ulaşabileceği koleksiyon, Battlefield 1'den The Last of Us Remastered'a kadar pek çok oyunu kapsıyor:
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield 1
- Bloodborne
- Call of Duty: Black Ops 3 — Zombies Chronicles Edition
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Days Gone
- Detroit: Become Human
- Fallout 4
- Final Fantasy 15 Royal Edition
- God of War
- Infamous Second Son
- Monster Hunter: World
- Mortal Kombat X
- Persona 5
- Ratchet and Clank
- Resident Evil 7
- The Last Guardian
- The Last of Us Remastered
- Until Dawn
- Uncharted 4: A Thief's End
Sony, bu oyunların bazılarında performans iyileştirmeleri de göreceğini ve bununla birlikte oyunların tamamlanması için ekranda ipuçları ve rehberlik seçenekleri içeren yeni "Oyun Yardım Sistemi"nin de bulunacağını söyledi.