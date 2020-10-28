Sony, PlayStation Plus Collection'a gelecek oyunların tam listesini yayınladı

PS4'deki birbirinden başarılı popüler oyunları PS5'te oynamaya imkan tanıyan özel bir kütüphane olan PlayStation Plus Collection'ına gelecek oyunların listesi yayınlandı.

İlk duyurulduğunda çok ses getiren bu özellik, PlayStation Plus aboneliğine ek bir avantaj olarak sunuluyor.

Webtekno'nun haberine göre; Sony, ilk olarak eylül ayında duyurulan PlayStation Plus Collection'da yer alacak tüm oyunları açıklandı.

PS4 oyuncularının erişemeyeceği, yalnızca PS5'e sahip kullanıcıların ulaşabileceği koleksiyon, Battlefield 1'den The Last of Us Remastered'a kadar pek çok oyunu kapsıyor:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 — Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15 Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief's End

Sony, bu oyunların bazılarında performans iyileştirmeleri de göreceğini ve bununla birlikte oyunların tamamlanması için ekranda ipuçları ve rehberlik seçenekleri içeren yeni "Oyun Yardım Sistemi"nin de bulunacağını söyledi.