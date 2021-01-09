Sony'nin yeni Bravia televizyonları "bilişsel zekaya" odaklanacak

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Sony'nin Bravia serisindeki yeni televizyonlarında "bilişsel zeka"ya odaklanacağı belirtildi. Sony, yeni Bravia XR LED ve OLED TV'lerinde geliştirdiği 'Cognitive Processor XR' isimli görüntü işlemcisini kullanacağını açıkladı.

Sony'nin daha önce televizyonlarında kullandığı çipler görüntünün parlaklık, kontrast ve renk gibi farklı elementlerini optimize etmek için yapay zekayı kullanıyordu. Yeni 'bilişsel işlemci' ise gerçek zamanlı olarak bütün görüntüyü inceleyip belli bölgelere odaklanmayı vadediyor.

Sony Electronics Başkanı ve CEO'su Mike Fasula, bu işlemci ile insan beyninin bir görüntüyü işleme şeklini taklit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Engadget'ın aktardığına göre bir insanın yakından göründüğü sahnelerde XR çipi gerçekçi bir ten rengi sunmaya odaklanacak. Kamera eğer karakterin arkasındaysa çip, arkadaki ışıklı tabela gibi diğer elementlere odaklanacak.

Sony, Cognitive Processor XR'ın televizyonlarının 8K teknolojisine de destek olacağına inanıyor.

Cognitive Processor XR'ı kullanacak televizyonların fiyatı henüz açıklanmadı