T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sony’nin yayınladığı iş ilanı PlayStation 5’in çıkış tarihini ortaya çıkardı

13 Mayıs 2020 17:19

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından yayınlanan iş ilanı merakla beklenen yeni PlayStation modeli PS5’in çıkış tarihini ortaya çıkardı.

ETİKETLER

sonyPlayStationps5çıkış tarihiiş ilanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24