Sony, Japon müzik grubunun 'Nazi' temalı cadılar bayramı kostümü için özür diledi

Dev müzik şirketi Sony, albümünü yaptığı bir Japon müzk grubunun 'Nazi-temalı' Cadılar Bayramı kostümleriyle sosyal medyada öfke yaratmasının ardından özür diledi.

Keyakizaka46 adındaki kız müzik grubu, Japonya'nın Yokohama şehrinde gerçekleşen konserlerinde Nazi Almanyası'ndaki SS birliklerinin üniformalarına benzeyen kostümler giydi.

Japon grubun siyah pelerin ve şapkalı fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla Nazi üniformasıyla özdeşleştirildi.

Amerikalı müzik şirketi Sony Music Entertainment'ın Japonya'daki yetkilileri ise, yazılı bir açıklama yaparak "insanların gücenmesine neden olduğumuz için kalpten özür diliyoruz" dedi ve bir "yanlış anlaşma" olduğunu belirtti.

Keyakizaka46, Japonya'nın idol kız grubu AKB48'in de kardeş grubu olarak biliniyor. İki grubun albümleri de, Tokyo'da 2020'de gerçekleşmesi beklenen olimpiyatların yönetim kurulu üyesi olan, ünlü yapımcı Yasushi Akimoto'nun etiketini taşıyor.

Yasushi Akimoto, müzik grubunun resmi internet sitesinden de "bu yanlışlık için özür dilediklerini" duyurdu. Akimoto, grup üyesi genç kızların giydiği kostümlerden performansın öncesinde haberdar olmadığını ifade etti. Ünlü yapımcı, kıyafet tasarımcılarının da kostümleri Nazi yandaşlarına benzetme amacında olmadıklarına inandığını söyledi.

Yasushi Akimoto, bundan sonra çalışanların daha iyi eğitileceği ve kostümlerin kontrol edileceği sözü verdi.

Sony, daha önce de Japon erkek müzik grubu Kishidan'ın 2011'de benzer üniformalarla televizyona çıkmasının ardından özür dilemişti.

Japonya ve diğer Asya ülkelerinde Nazi görüntüsü ve sembollerinin bazı kesimlerde yarattığı tepkiye aşina olmayanların sayısı tahmin edilenden çok daha fazla.

Ancak yorumculara göre, genç pop yıldızları bu kostümlerin nasıl bir etki yarattığının farkında bile değil .